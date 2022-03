Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

195,78 EUR +5,26% (09.03.2022, 09:28)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

198,54 EUR +7,35% (09.03.2022, 09:13)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (09.03.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Das Q4 2021 sei für adidas zwar schlechter ausgefallen als das Vorjahresquartal, man habe aber die Erwartungen mehrheitlich zumindest erfüllen, wenn nicht sogar übertreffen können. So habe sich der Umsatz auf währungsbereinigter Basis um 3% auf EUR 5,14 Mrd. verringert, wodurch der allgemeine Konsens aber dennoch getroffen worden sei. Obwohl man beim Ergebnis je Aktie aus dem fortgeführten Geschäft mit EUR 0,58 ein deutliches Minus von 16,8% verzeichnet habe, so habe man jedoch die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 0,35 um mehr als 65% (!) übertreffen können.Laut Management erwarte man für das Gesamtjahr 2022 ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 11% bis 13%, in welchem bereits ein Risiko iHv. EUR 250 Mio. aus dem Russland/GUS-Geschäft im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg berücksichtigt sei. Des Weiteren rechne man mit einer Verbesserung der Brutto- bzw. operativen Marge auf 51,5% bis 52,0% bzw. 10,5% bis 11,0%. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen solle auf einen Wert zwischen EUR 1,8 Mrd. und EUR 1,9 Mrd. ansteigen.Der Vorstand und Aufsichtsrat werde anlässlich der Hauptversammlung am 12. Mai 2022 eine Dividende iHv. EUR 3,30 je Aktie für das vergangene Geschäftsjahr vorschlagen. Dies entspreche einer Erhöhung von 10% gegenüber dem Vorjahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity