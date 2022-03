Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

173,20 EUR -0,93% (08.03.2022, 09:08)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

176,90 EUR -5,40% (07.03.2022, 17:44)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (08.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die adidas-Aktie gehöre zu den großen Verlierern 2022. Seit Jahresbeginn habe der Titel 30 Prozent eingebüßt, während der DAX um 19 Prozent gefallen sei. Seit dem Hoch im vergangenen Sommer komme adidas auf einen Verlust von 50 Prozent. Neben dem Ukrainekrieg mache dem Konzern auch das Chinageschäft zu schaffen.adidas habe die Leitung seiner Chinaaktivitäten ausgewechselt, nachdem der Sportartikelhersteller Marktanteile an heimische Marken verloren habe, berichte die "Financial Times". Grund für den Verlust sei ein Boykott chinesischer Konsumenten wegen der adidas-Haltung zum Umgang Chinas mit den Uiguren gewesen.Der Boykott habe adidas einen Umsatzrückgang von knapp 15 Prozent in der Region in zwei Quartalen hintereinander eingebrockt.China-Chef Jason Thomas müsse nun gehen, Adrian Siu, früherer adidas-Chef in Hongkong, übernehme. Nike und PUMA wegen des Kriegs vorübergehend aus dem Land zurück.adidas habe 2020 knapp drei Prozent seiner Erlöse in Russland erzielt.Die adidas-Aktie sei zwar stark überverkauft und mit einem 2022er KGV von 18 (10-Jahresdurchschnitt: 30) so günstig wie lange nicht. Trotzdem ist es angesichts des gruseligen Sentiments wahrscheinlich, dass der Wert das Corona-Tief bei 160 Euro testet, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 08.03.2022)