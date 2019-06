Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

270,70 EUR +3,46% (26.06.2019, 10:02)



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (26.06.2019/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analysten Graham Renwick und Michelle Wilson von der Privatbank Berenberg:Graham Renwick und Michelle Wilson, Analysten der Privatbank Berenberg, erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating sowie das Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) und raten nun zum Kauf.Nach Ansicht der Analysten sei adidas im attraktiven Sportartikelsektor der Superstar. Sie würden auf allzu konservativen Marktprognosen für adidas und einen Bewertungsabschlag von 20% auf das Papier des US-Konkurrenten Nike verweisen. Vor diesem Hintergrund sei nun ein guter Zeitpunkt, die adidas-Aktie zu kaufen.Graham Renwick und Michelle Wilson, Analysten der Privatbank Berenberg, stufen die adidas-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "hold" auf "buy" herauf und heben das Kursziel von 206 auf 315 Euro an. (Analyse vom 26.06.2019)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:270,05 EUR +2,60% (26.06.2019, 09:47)