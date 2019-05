Börsenplätze adidas-Aktie:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Während der DAX am Montag nach Trumps Zoll-Keule fast zwei Prozent verliere, halte sich adidas wacker. Zwischenzeitlich habe die Aktie des Sportartikelherstellers, der am Freitag Top-Zahlen vorgelegt habe, sogar im Plus notiert. Der Grund: Hauck & Aufhäuser habe das Kursziel für die adidas-Aktie massiv erhöht.Hauck & Aufhäuser sehe nach der Rally vom Freitag die adidas-Story noch längst nicht ausgereizt. Er habe seine Schätzungen erhöht, um der rascher als gedacht ausfallenden Margenexpansion Rechnung zu tragen, so Analyst Christian Salis. Die exzellente Bruttomarge im ersten Quartal des Sportartikelherstellers lasse dessen Jahresziele konservativ erscheinen.Damit bestätige Salis das, was "Der Aktionär" bereits am Freitag geschrieben habe. adidas habe im ersten Quartal - trotz Lieferproblemen - die Erwartungen übertroffen. Derzeit fahre adidas die Kapazitäten nach oben, habe Vorstandschef Kasper Rorsted in einer Telefonkonferenz gesagt. Der Konzern habe die Nachfrage insbesondere in den USA unterschätzt. Die Probleme dürften zum Jahresende behoben sein. Ab 2020 gehe der Manager dann wieder von normalisierten Wachstumsraten aus.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", bleibt bei seinem Kursziel von 260,00 Euro. Der Stopp sollte auf 215 Euro angehoben werden. (Analyse vom 06.05.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link