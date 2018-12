Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

197,50 EUR +2,44% (11.12.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

197,35 EUR +1,47% (11.12.2018, 17:52)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (11.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelkonzerns adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Während der DAX dieses Jahr 16 Prozent verloren habe, liege die adidas-Aktie seit Jahresbeginn mit 18 Prozent vorne. Jedoch komme das Papier seit Wochen nicht in die Gänge, was aber kein Grund zur Sorge sei. Die Hauptvoraussetzung für gute Geschäfte des Konzerns sei nämlich weiterhin vorhanden.adidas bleibe laut einer Studie der Brandmeyer Markenberatung die Lieblingsmarke der Deutschen. adidas belege mit acht Prozent den ersten Platz, der große Rivale Nike komme nur auf 6,8 Prozent. Vor zwei Jahren hätten die beiden Marken noch mit jeweils 7,3 Prozent gleichauf an der Spitze gelegen.Aktuell werde der DAX-Titel an der Börse mit einem 2019er-KGV von 20 bewertet. Ein Investoren-Konsortium, dem u.a. Anta Sports und Tencent angehören würden, zahle für den Wettbewerber Amer Sports ein KGV von 25. Beim Gewinn wachse Amer etwas stärker (drei Prozent), das rechtfertige aber nicht einen Discount von 25 Prozent.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" sieht das Kursziel für die adidas-Aktie bei 260 Euro, Stopp: 175 Euro. (Analyse vom 11.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link