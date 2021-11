Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

280,60 EUR -1,02% (11.11.2021, 15:56)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

280,10 EUR -1,55% (11.11.2021, 15:44)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (11.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) weiterhin zu kaufen.Die Zahlen für das Q3 2021 (u.a. Umsatz: +3% y/y auf 5,75 Mrd. Euro; EBIT: -9% y/y auf 672 Mio. Euro) hätten mehrheitlich im Rahmen der Analystenprognose und ergebnisseitig über dem Marktkonsens gelegen. Sie waren geprägt durch Engpässe in der Lieferkette (v.a. Produktionsausfälle in Vietnam) und einen Verbraucherboykott in China, was laut adidas rund 600 Mio. Euro an Umsatz gekostet hat, so der Analyst von Independent Research. Die erwartete Umsatzminderung in Q4 habe adidas auf rund 400 (zuvor: rund 250) Mio. Euro und in Q1 2022 nochmals auf rund 600 Mio. Euro beziffert. Infolgedessen sei auch die Guidance für 2021 reduziert worden (u.a. Umsatzanstieg (währungsbereinigt) von 17% bis 18% (zuvor: bis zu +20%; 9M 2021: +24%) y/y; Nachsteuergewinn der fortgeführten Aktivitäten (im unteren Bereich der bisherigen Bandbreite von 1,4 und 1,5 (9M 2021: 1,37) Mrd. Euro).Lusebrink erwarte weiterhin deutliche Impulse für das operative Geschäft v.a. durch eine fortgesetzte Erholung in den Wachstumsmärkten EMEA und Nordamerika, das strikte Kostenmanagement sowie Produktinnovationen. Seine Prognosen für 2021e (Ausnahme EPS: 10,64 (alt: 8,78) Euro wegen eines höheren Ergebnisbeitrags aus dem nicht-fortgeführten Geschäft) und 2022e (u.a. EPS: 10,23 (alt: 10,89) Euro) senke der Analyst mehrheitlich.Bei einem Gesamtertrag (12 Monate) von >10% stuft Lars Lusebrink, Analyst von Independent Research, die adidas-Aktie unverändert mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von 355 Euro auf 320 Euro gesenkt. (Analyse vom 11.11.2021)Börsenplätze adidas-Aktie: