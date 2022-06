Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

188,78 EUR -0,14% (03.06.2022, 14:43)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

189,62 EUR +1,62% (03.06.2022, 14:34)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (03.06.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) weiterhin zu kaufen.Im abgelaufenen Quartal hätten die Erwartungen im Großen und Ganzen erfüllt oder übertroffen werden können und auch trotz des vorsichtigeren Ausblicks befinde man sich bezüglich der Strategie bis 2025 auf Kurs. Im Mittelpunkt hätten jedoch abermals Hemmnisse wie Lieferengpässe und deutliche Nachfragerückgänge aus China aufgrund der dort vorherrschenden Coronapolitik gestanden. Als zusätzlicher Belastungsfaktor erweise sich auf absehbare Zeit auch noch die hohe Inflation, welche die Kosten erhöhe und auf die Konsumstimmung für zyklische Konsumgüter drücke. So habe der gesamte Sektor seit Jahresbeginn um rund 23,5% korrigiert, während adidas und seine Konkurrenten teilweise noch stärker abgestraft worden seien.Kurstechnisch befinden wir uns nun im Falle von adidas wieder fast in der Nähe des Coronatiefs, so die Analysten der RBI. Die Aktie sei daher einerseits günstig im Vergleich zur eigenen Historie. Andererseits habe sich auch am Abschlag zur Peer Group nichts geändert. Dieser falle nach Erachten der Analysten der RBI nach aufgrund der starken mittelfristigen Wachstumsaussichten zu hoch aus, weshalb die Analysten hier Aufholpotenzial sähen. Auch im Hinblick auf die China- und Inflationsthematik würden die Analysten der RBI auf Jahressicht eine Aufhellung der Stimmung erwarten. Das Kursziel würden die Analysten der RBI aufgrund der nunmehr konservativeren Bewertung der Branche allerdings trotzdem auf EUR 250 senken.Das impliziert vom aktuellen Kursniveau aus aber ein nennenswertes Aufwärtspotenzial, weshalb Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung für die Aktie von adidas bestätigt und von einem Comeback der Aktie ausgeht. (Analyse vom 03.06.2022)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity