Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

255,65 EUR +0,25% (20.01.2022, 12:00)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

254,70 EUR +0,43% (20.01.2022, 11:50)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (20.01.2022/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Nike-Zahlen sorgen für Hoffnung - AktienanalyseProduktionsausfälle, Lieferengpässe und ein schwieriges Marktumfeld in China haben der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in den vergangenen Monaten stark zugesetzt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Inzwischen scheine das Schlimmste jedoch überstanden. Für Hoffnung würden vor allem die überraschend guten Zahlen des Wettbewerbers Nike sorgen. Der US-Sportartikelriese habe im zweiten Geschäftsquartal bis Ende November mit 0,83 Dollar je Aktie deutlich mehr als im Vorjahr (0,78 Dollar) verdient und damit auch klar über den Schätzungen von 0,63 Dollar gelegen. Der Umsatz habe sich um ein Prozent auf 11,36 Mrd. Dollar verbessert. Analysten hätten nur mit 11,25 Mrd. Dollar im Durchschnitt gerechnet.Und auch die Bruttomarge habe mit 45,9 Prozent über den Erwartungen von 44,2 Prozent gelegen. Zwar seien die Umsätze in China wegen des Mangels an Vorräten deutlich zurückgegangen, so der Konzern. Nordamerika und Europa hätten hingegen Wachstum gebracht, auch weil zuvor auf den Transportwegen befindliche Waren nun verstärkt die Märkte erreicht hätten. Das lasse auch für adidas hoffen.Für Rückhalt würden zudem mehrere positive Analystenkommentare sorgen. So habe etwa die kanadische Bank RBC Anfang des Jahres die Aktie von adidas von "sector perform" auf "outperform" hochgestuft und das Kursziel auf 325 Euro belassen. Die Papiere des Sportartikelherstellers hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten unterdurchschnittlich entwickelt, so Analyst Piral Dadhania. Der Einstiegszeitpunkt sei nun angemessen. adidas könne nun in einen positiven Produktzyklus eintreten. Zusammen mit schwächeren Vergleichswerten, einer möglichen Erholung in China, einer verbesserten Produktverfügbarkeit und Preismacht sollten sich die Umsätze 2022 beschleunigen. Verglichen mit Nike stütze auch die Bewertung deutlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: