Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

306,05 EUR -2,22% (27.01.2020, 09:39)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

306,95 EUR -1,24% (27.01.2020, 09:55)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (27.01.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - adidas: Neues Allzeithoch - ChartanalyseDie adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) erreichte am 01. August 2019 ein Allzeithoch bei 296,75 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe die Aktie mehrere Monte auf hohem Niveau seitwärts konsolidiert. Mitte Dezember sei der Ausbruch aus dieser Konsolidierung nach oben gelungen. Vor Weihnachten sei der Wert zwar noch knapp unterhalb des Allzeithochs gescheitert, aber nach einem kleinen Rücksetzer habe am 06. Januar 2020 ein kurzer, starker Rallyschub eingesetzt, der zu einem neuen Allzeithoch bei 317,45 EUR geführt habe.AusblickKurzfristig sollte die Konsolidierung noch etwas andauern. Dabei sei ein Rückfall auf 305,11 EUR möglich. Dort biete sich den Bullen die erste Chance, die übergeordnete Rally wiederaufzunehmen und in Richtung 330,00 EUR anzusteigen. Sollte die Aktie allerdings unter 305,11 EUR abfallen, wäre zunächst noch eine weitere Konsolidierung in Richtung 297,49 bis 296,75 EUR möglich. (Analyse vom 27.01.2020)Börsenplätze adidas-Aktie: