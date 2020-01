Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (14.01.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und erreichte dabei am 1. August 2019 ein Allzeithoch bei 296,75 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe sie einige Monate in einem symmetrischen Dreieck konsolidiert. Je nachdem wie man die Oberkante des Dreiecks sehe, sei spätestens am 18. Dezember 2019 der Ausbruch erfolgt. Am 8. Januar sei der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gelungen. Inzwischen sei die Aktie auf ein Hoch bei 311,85 EUR geklettert.AusblickIm ganz kurzfristigen Bereich könnte die Aktie von adidas zu einer Konsolidierung ansetzen. Ein Rückfall in Richtung 302,85 EUR und sogar an das alte Allzeithoch bei 296,75 EUR sei möglich. Ein Ausbruch über 311,85 EUR würde aber vermutlich eine vorzeitige Rallyfortsetzung einleiten. Ein Anstieg an das mittelfristige Ziel bei ca. 330 EUR wäre dann möglich. (Analyse vom 14.01.2020)Börsenplätze adidas-Aktie: