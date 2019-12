Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (05.12.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Keine rechte Kauflaune trotz Rekordaussichten - AktienanalyseDer Sportartikelhersteller adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) hat im dritten Quartal wegen gestiegener Kosten weniger verdient als im Vorjahr, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Bei einem währungsbereinigten Umsatzanstieg um sechs Prozent auf 6,4 Mrd. Euro sei der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft um 1,7 Prozent auf 644 Mio. Euro gesunken. Dennoch erwarte das Unternehmen, dass 2019 ein neues Rekordjahr werde. So sollten der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft um 10 bis 14 Prozent und die Erlöse währungsbereinigt um rund 6,5 Prozent steigen. Nach neun Monaten habe der Umsatz mit 17,8 Mrd. Euro fünf Prozent über Vorjahr gelegen. Der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft habe um acht Prozent auf 1,74 Mrd. Euro zugelegt.An der Börse habe trotz der Rekordaussichten zuletzt keine rechte Kauflaune aufkommen wollen. Zur Begründung würden Marktexperten auf die bereits hohe Bewertung verweisen. Die Kursziele der Analysten seien nicht weit vom aktuellen Niveau entfernt, nachdem die Aktie im ersten Halbjahr um gut 100 Euro gestiegen sei. Das anspruchsvolle Niveau komme auch darin zum Ausdruck, dass adidas dem DAX in den vergangenen Wochen etwas hinterhergehinkt sei. Kurzum: Die Konsolidierung des Titels auf hohem Niveau setze sich weiter fort. (Ausgabe 48/2019)