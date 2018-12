Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (20.12.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Herber Rückschlag - AktienanalyseDie adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) hat zuletzt einen herben Rückschlag erlitten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Schuld seien zunehmend schlechte Nachrichten aus der Textilindustrie. Nachdem der britische Händler Sports Direct den Markt mit der Aussage geschockt habe, der November sei "unglaublich schwach" gewesen, habe nun auch der Online-Händler Asos auf eine "deutliche Verschlechterung" der Geschäftslage hingewiesen. Der Zalando-Wettbewerber habe daher sein Umsatzziel von plus 20 bis 25 auf nur noch "etwa 15" Prozent gesenkt - laut Analysten ein böses Omen, auch für die Sportartikelindustrie.Wenn Asos nun schon Schwierigkeiten bekomme, dann habe jede andere Einzelhandelsaktie ebenfalls ein Problem, so Analyst Neil Wilson von Markets.com. Er habe gleichzeitig auf eine sinkende Stimmung unter den Verbrauchern verwiesen. Zusätzlich Öl ins Feuer habe Elena Mariani von Morgan Stanley gegossen. In einer Studie mit Fokus auf Luxusgüter habe sie eine vorsichtigere Haltung zu den Ausgaben der Verbraucher am chinesischen Markt betont. Sie liege deshalb in den Bereichen für Schuhmode und Männerbekleidung mit ihren Schätzungen um bis zu 20 Prozent unter dem Konsens.Allerdings wäre es nicht das erste Mal, dass Analysten mit ihren Einschätzungen danebenlägen. Zuletzt jedenfalls war in der Bilanz von adidas von Kaufzurückhaltung kaum etwas zu sehen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 50/2018)Börsenplätze adidas-Aktie: