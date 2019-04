Börsenplätze adidas-Aktie:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (04.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Es habe eine gefühlte Ewigkeit gedauert - nun sei es passiert: Die adidas-Aktie sei auf ein neues Rekordhoch ausgebrochen. Seit Jahresbeginn habe der Titel bereits über 20 Prozent gewonnen. Ein Grund für die jüngste Dynamik sei eine positive Studie von Goldman Sachs. Wie gehe es mit der Aktie nach dem Top-Kaufsignal weiter?Die Börse sei wieder vollends von adidas überzeugt. Nur wenige Wochen, nachdem der Sportartikelhersteller die Erwartungen an 2019 noch gedämpft habe, habe die adidas-Aktie den seit vergangenem Sommer gültigen Seitwärtstrend nach oben verlassen und damit ein starkes Kaufsignal geliefert. Das nächste Kursziel laute nun 250 Euro. Dies errechne sich aus der Differenz der unteren Range (180 Euro) und der oberen Range (215 Euro) des Seitwärtstrends.Offenbar sei die Konzernprognose für 2019 zu konservativ gewesen. Was adidas in die Karten spielen sollte, seien günstigere Wechselkurse in den wichtigen Absatzmärkten Nordamerika und China. "Diese dürften den Umsatz und den Gewinn je Aktie 2019 und 2020 stützen", habe Richard Edwards, Analyst bei Goldman Sachs, gesagt. Der Experte habe sein Kursziel für adidas jüngst um fünf auf 245 Euro nach oben geschraubt. Sein Rating für die Aktie laute "kaufen".Mit einem 2019er KGV von 24 sei adidas im historischen Kontext kein Schnäppchen mehr, wohl aber im Peergroup-Vergleich.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", empfiehlt: Gewinne nach dem Top-Kaufsignal laufen lassen, Stopp knapp unter die Tiefs von Anfang Februar bei 194 Euro nachziehen. (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link