Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

263,65 EUR -0,55% (05.10.2021, 15:57)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

263,40 EUR -0,25% (05.10.2021, 15:43)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (05.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, hält an der Kaufempfehlung für die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) weiterhin fest.adidas habe im zweiten Quartal seinen Umsatz, trotz Lockdowns und Lieferkettenengpässen, währungsbereinigt um 55% auf EUR 5,1 Mrd. (Konsens: EUR 5,0 Mrd.) steigern können. Der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen des Unternehmens sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um EUR 600 Mio. auf EUR 387 Mio. gestiegen. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen habe bei EUR 1,93 gelegen (Konsens: 1,68 EUR). Der operative Gewinn habe auf EUR 543 Mio. von EUR -236 Mio. im Vorjahr zugelegt. Besonders die Wiederaufnahme vieler Amateur- und Profisportveranstaltungen habe im ersten Halbjahr zu einer stärkeren Nachfrage nach Sportartikeln geführt. Auch der Trend zum erhöhten Gesundheitsbewusstsein habe zu Mehrausgaben der Privathaushalte geführt, während Lieferkettenprobleme und nach wie vor bestehende Unsicherheiten durch Corona noch belastet hätten.Nachdem im Jahr 2020 rund 68% des Umsatzes durch Innovationen und neue Produkte erzielt worden seien, wolle adidas auch weiterhin großen Wert auf Weiterentwicklung legen. Vor allem im Frauen-Sportartikelbereich wolle man neue Produkte entwickeln, um sich eine starke Position in einem Marktsegment zu sichern, welchem 2024 gemäß Branchenexperten ein Wert von USD 200 Mrd. jährlich (jetzt: USD 150 Mrd.) zugeschrieben werde.Im Zuge der Wachstumsstrategie setze man vermehrt auf Kooperationen mit Prominenten, welche nicht nur für erhöhte Reichweite sorgen sollten, sondern dem Unternehmen bereits solide Umsätze bescheren würden. Durch die Zusammenarbeit mit Kanye West habe sich zum Beispiel die "Yeezy"-Linie etabliert, welche oftmals innerhalb weniger Minuten ausverkauft sei und im Jahr 2020 einen Umsatz von USD 1,7 Mrd. eingebracht habe. Um vermehrt Frauen anzusprechen, sei im Januar eine Kleidungslinie mit Beyoncé auf den Markt gebracht worden.Obwohl eine Umstrukturierung Reebok zurück auf den Pfad der Profitabilität gebracht habe, sei das Tochterunternehmen stets ein Sorgenkind geblieben. Seit der Übernahme in 2006 habe Reebok jährlich Marktanteile an die Konkurrenz verloren und daher habe man sich entschieden im Frühjahr dazu das Kapitel zu schließen. Per 12. August habe sich nun mit Authentic Brands ein Käufer gefunden, der bereit sei, Reebok für bis zu EUR 2,1 Mrd. zu kaufen. Abgeschlossen werden solle die Transaktion im ersten Quartal 2022 und der "Großteil des Barerlöses, der bei Vollzug der Transaktion erzielt werde" solle an die Aktionäre ausgeschüttet werden.adidas habe mit über den Erwartungen liegenden Zahlen und einem erneut angehobenen Ausblick ein starkes zweites Quartal beenden können. Einerseits hätten die Öffnungsschritte geholfen in zahlreichen Regionen die Konsumlaune zu heben und zudem sei auch das höhermargige E-Commerce-Geschäft abermals gut gelaufen. Mit starken Partnerschaften, dem Fokus auf Innovationen und Frauen-Sportartikel setze man weiterhin stark auf Wachstum. Auch die Causa Reebok stehe vor einem baldigen Abschluss. adidas erscheine zwar zur eigenen Historie nach wie vor hoch bewertet, dies sei allerdings mit der erwarteten Geschäftserholung Post-COVID und den starken Wachstumsaussichten gut begründbar. Zudem bestehe zum Mitbewerb ein markanter Bewertungsabschlag.Insofern sieht Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, für die adidas-Aktie weiterhin Aufwärtspotenzial und bestätigt seine Kaufempfehlung. Das Kursziel, welches auf den 2022er Schätzungen bei EV/EBITDA und KGV basiere, hebe Christian Hinterwallner von EUR 330 auf EUR 335 an. (Analyse vom 05.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: