Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (27.01.2022/ac/a/d)







Paris (www.aktiencheck.de) - adidas: Druck auf Aktie möglich - ChartanalyseDie adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) markierte am 4. August 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 336,25 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich der Wert in einer Abwärtsbewegung. Dabei sei der Wert am 20. Dezember 2021 auf ein Tief bei 242,95 EUR gefallen. Anschließend sei er mehrere Tage um die Unterstützungszone zwischen 249,10 und 250,20 EUR gependelt. Dabei habe die Aktie ein kleines symmetrisches Dreieck ausgebildet. Am Montag sei es zum Ausbruch aus dem Dreieck nach unten gekommen. Gestern sei ein Versuch gescheitert, in das Dreieck zurückzukehren.Das Chartbild der adidas-Aktie mache einen bärischen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte die Aktie weiter unter Druck stehen. Ein Rückfall in Richtung 220,00 EUR und sogar 214,29 EUR sei möglich. Gelinge in diesem Bereich keine Bodenbildung, wären sogar weitere Abgaben bis ca. 194,00 EUR möglich. Damit sich das Chartbild wieder aufhelle, müsste die Aktie mindestens das gestrige Tageshoch bei 247,05 EUR überwinden. Ein mittelfristiges Kaufsignal ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch über den EMA 200 bei aktuell 291,02 EUR. (Analyse vom 27.01.2022)Börsenplätze adidas-Aktie: