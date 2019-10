Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

278,25 EUR -0,13% (11.10.2019, 11:48)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

276,90 EUR -0,52% (11.10.2019, 11:59)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (11.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Aktie habe sich eindrucksvoll zurückgemeldet, doch am Freitag seien schon wieder Gewinnmitnahmen angesagt. Die Gewinn- und Umsatzwarnung von HUGO BOSS (ISIN: DE000A1PHFF7, WKN: A1PHFF) drücke schwer auf die Stimmung.Während der DAX am Freitagvormittag wegen der Hoffnung auf ein Zollstreit-Ende um 1,8 Prozent zulege, gebe die adidas-Aktie um 0,8 Prozent nach. Damit sei der Wert größter Verlierer im deutschen Leitindex.Doch noch sei charttechnisch alles im Lot: Die adidas-Aktie notiere weiter oberhalb der 50- und 100-Tage-Linie. Zudem sei der Aufwärtstrend seit Dezember intakt. Der Abstand bis dorthin betrage elf Prozent - ein gutes Polster. Bis zur 200-Tage-Linie seien es 13 Prozent.Ergo: Die adidas-Aktie hat noch Luft, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link