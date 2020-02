Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (06.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Panik habe auch um die adidas-Aktie keinen Bogen gemacht. Das Papier des fränkischen Konzerns habe in den letzten Tagen deutlich nachgegeben. Die aktuellen Probleme in China seien wohl aber im Aktienkurs weitestgehend eingepreist. Fundamental sei bei adidas aber nach wie vor alles in Ordnung. Sollte die Aktie aber weiter fallen, dann würden Kurse im Bereich von 273 Euro eine gute Nachkaufchance bieten, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.02.2020)