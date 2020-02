Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

288,65 EUR -1,18% (13.02.2020, 09:13)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (13.02.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - adidas: Chance auf weiteren Aufwärtsschub - ChartanalyseDie adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) startete stark in dieses Jahr und brach am 8. Januar über das bisherige Allzeithoch bei 296,75 EUR nach oben aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend sei der Wert auf ein neues Rekordhoch bei 317,45 EUR geklettert. Seit diesem Hoch gebe der Aktienkurs aber wieder nach. Dabei sei die Aktie am 3. Februar auf die Oberkante eines Dreiecks zurückgefallen, indem sie nach dem Hoch vom 1. August mehrere Monate konsolidiert habe.Solange sich die adidas-Aktie über dem Unterstützungsbereich zwischen 283,65 und 281,80 EUR halte, bestehe die Chance auf einen weiteren Aufwärtsschub. Dieser könnte zu Gewinnen in Richtung 317,45 und 330,00 EUR führen. Sollte dieser Unterstützungsbereich allerdings durchbrochen werden, dann würden Abgaben in Richtung 274,30 und 253,20 EUR drohen. (Analyse vom 13.02.2020)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:290,70 EUR +1,36% (12.02.2020, 17:35)