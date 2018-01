Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (09.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie wird zunehmend attraktiver für Long-Positionen - ChartanalyseDas Papier von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) präsentiert sich seit Anfang August in einer korrektiven Phase und beschleunigte seinen Abverkauf zum Ende des Jahres 2017 sogar noch. Aber seit wenigen Wochen stabilisiert sich der Wert wieder und wird zunehmend attraktiver für Long-Positionen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem ungeahnt langen und steilen Rallyabschnitt seit Mitte 2015 habe die Aktie von adidas ihren Höhepunkt bei 202,10 Euro erreicht und sei anschließend in eine wohlverdiente Konsolidierung übergegangen. Diese dauere jedoch noch an und habe die Kursnotierungen bis Mitte Dezember letzten Jahres auf ein Verlaufstief von 165,05 Euro und eine dort verlaufende Horizontalunterstützung abwärts gedrückt. In diesem Bereich sei es anschließend gelungen mit einem weiteren Verlaufstief um 165,00 Euro einen Ansatz für einen Doppelboden zu etablieren, von wo aus das Papier des Sportartikelherstellers adidas wieder deutlich zur Oberseite habe zulegen können und womöglich hieraus noch ein tragfähiger Boden resultieren könnte. Zumal auch einige für adidas wichtige Sportereignisse in 2018 anstünden und die Marke hiervon noch ausgesprochen profitieren könnte.Vorstandschef Kasper Rorsted habe am Wochenende betont, adidas wolle seine Online-Umsätze bis 2020 auf vier Milliarden Euro ausweiten. Derzeit erlöse der Konzern im Jahr rund eine Milliarde Euro mit dem Online-Handel.Noch stehe der Widerstandsbereich zwischen 175,00 und 177,10 Euro der adidas-Aktie im Wege. Sobald dieser jedoch aus der Welt geschafft worden sei, seien Kursgewinne zunächst bis in den Bereich von rund 185,00 Euro zu erwarten, darüber sollte sich das Papier von adidas weiter zu der übergeordneten Abwärtstrendlinie um 190,00 Euro rauf begeben.Börsenplätze adidas-Aktie: