Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

177,549 EUR -0,24% (30.03.2017, 16:11)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (30.03.2017/ac/a/d)



Hannover (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Aktienanalyst Karsten Rahlf von der Nord LB:Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Konsumgütersektor die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) zu kaufen.Das Umfeld für den Konsum bleibe weltweit günstig. Die USA hätten eine Arbeitslosenquote von 4,7% ausgewiesen, der niedrigste Stand im Februar seit zehn Jahren. Zwar habe der Wert in Euroland Ende Januar noch bei 9,6% gelegen, seit dem Höchstwert im September 2013 (12,2%) sei die Arbeitslosigkeit aber deutlich zurückgegangen. Die EU-Kommission erwarte für die Eurozone (Euroland) ein Wirtschaftswachstum von 1,6%. Damit steige die Zuversicht auf steigende Einkommen, eine wesentliche Grundlage für höhere Konsumausgaben (prognostiziert: +1,5%). Rahlf bestätige seine Sektor-Einschätzung "neutral".Karsten Rahlf, Aktienanalyst der Nord LB, bewertet in seiner aktuellen Branchenstudie die adidas-Aktie mit dem Rating "kaufen". Das Kursziel laute 198 Euro. (Analyse vom 30.03.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:177,65 EUR -0,17% (30.03.2017, 16:04)