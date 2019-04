Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (05.04.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie auf Rekordfahrt - Rücksetzer möglich - ChartanalyseIn den ersten Handelstagen nach Weihnachten 2018 testete de adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) die Unterstützung bei 180,12 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Trotz eines kurzen Rückfalls darunter sei die Aktie nach oben gedreht und zu einer starken Rally gestartet. Ein erster Ausbruchsversuch über die Widerstandszone zwischen 215,50 und 218,00 EUR sei zwar noch gescheitert, obwohl ein neues Allzeithoch bei 219,80 EUR markiert worden sei, aber am Dienstag sei dieser Ausbruch gelungen. Seitdem lege die Aktie weiter zu und habe jeden Tag ein neues Allzeithoch markiert.Kurzfristig könne es zu einem Rücksetzer in Richtung 219,80 oder sogar 215,50 EUR kommen. Aber mittelfristig zeige sich das Chartbild der adidas-Aktie weiterhin bullisch. Eine Fortsetzung der Rally in Richtung 236-237 EUR sei möglich. Sollte adidas allerdings per Tagesschlusskurs unter 215,50 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung 208 oder sogar 197,25 EUR drohen. (Analyse vom 05.04.2019)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:226,40 EUR +1,27% (04.04.2019, 17:35)