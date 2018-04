Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

203,70 EUR -0,24% (06.04.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

204,70 EUR +1,09% (09.04.2018, 09:10)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (09.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Es gebe wenige deutsche Titel, welche die jüngsten Marktturbulenzen seit Ende Januar so gut überstanden hätten wie die adidas-Aktie. Im Fall des Sportartikelherstellers handle es sich bei dieser Aussage sogar um eine klare Form von "understatement", denn jüngst sei dem Papier mit einem Aufwärtgap im Tageschart (197,80 EUR zu 199,65 EUR) der Spurt auf ein neues Allzeithoch gelungen. Damit entstehe eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt.Der Titel sei aber noch aus einem anderen Grund interessant: Eines der Lieblingssetups der Analysten kombiniere die Relative Stärke nach Levy mit dem Abschluss einer charttechnischen Konsolidierungsformation und sei derzeit lehrbuchmäßig erfüllt. Schließlich notiere der RSL-Koeffizient wieder über 1, wodurch ein Aufwärtstrend signalisiert werde. Darüber hinaus habe der trendfolgende Indikator seinen seit August 2016 bestehenden Abwärtstrend zu den Akten legen können. Mit Blick auf den "nackten" Kursverlauf könne die Entwicklung seit Sommer 2017 zudem als seitliche Schiebezone interpretiert werden, die mit dem neuen Rekordstand nun nach oben aufgelöst worden sei.In der beschriebenen Konstellation würden bildlich gesprochen zwei Räder ineinander greifen. Das Kriterium der relativen Stärke dokumentiere einen vorliegenden Haussetrend und das abgeschlossene Konsolidierungsmuster signalisiere, dass dieser wieder Fahrt aufnehme. Genau diese Ausgangslage würden Investoren derzeit bei der adidas-Aktie vorfinden. Der Ausbruch auf der Oberseite werde zusätzlich durch das jüngste MACD-Kaufsignal sowie die idealtypische Positionierung im HSBC-Trendkompass bestätigt. Aus der Höhe der angeführten Schiebezone ergebe sich im "uncharted territory" ein rechnerisches Anschlusspotenzial von rund 37 EUR, was zu einem Kursziel von knapp 240 EUR führe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: