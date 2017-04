Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (04.04.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Noch sei Nike unangefochtene Nummer 1 auf dem Sportschuhmarkt. Doch der große Rivale adidas hole mächtig auf. 2016 habe der deutsche Sportartikelhersteller einen wichtigen Sieg errungen. Denn der meistverkaufte Sportschuh in den USA komme aus dem Hause adidas. Das habe die Analyse der Marktforscher von NPD Group ergeben.Der DAX-Titel konsolidiere aktuell auf hohem Niveau. Jetzt komme es zunächst darauf an, dass die Unterstützung im Bereich 175,20 Euro verteidigt werde. Der langfristige Aufwärtstrend sei intakt, das Papier notiere zudem über der wichtigen 200-Tage-Linie. Seit der letzten Empfehlung des AKTIONÄR liege die adidas-Aktie 22 Prozent im Plus.Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:177,90 EUR +1,17% (04.04.2017, 15:13)