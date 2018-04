Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (09.04.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Sportartikelhersteller strebt höhere Profitabilität an - AktienanalyseDie Aktie des DAX-Mitglieds adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) war unter den Top 10 der beliebtesten Basiswerte im März, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Deutschlands größter Sportartikelhersteller habe Bilanz für das Geschäftsjahr 2017 gezogen und habe seinen Aktionären gestiegene Ergebnisse präsentieren können. Die Anteilseigner könnten sich zudem über eine höhere Dividende freuen. Der Vorstand wolle der Hauptversammlung eine Anhebung von 2,00 auf 2,60 Euro je Anteilschein vorschlagen. Außerdem habe das Management ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, dessen erste Tranche inzwischen gestartet sei.Und auch bezüglich der geschäftlichen Perspektiven habe das Unternehmen zu überzeugen wissen. Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2017 blicke der Konzern weiterhin optimistisch in die Zukunft und habe sein Profitabilitätsziel erhöht. In der Periode 2015 bis 2020 solle der Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen nun durchschnittlich um 22 bis 24% pro Jahr steigen. Bislang habe der Vorstand einen Wert zwischen 20 und 22% in Aussicht gestellt. Die entsprechende operative Marge solle bis 2020 nun bis zu 11,5% erreichen. Hier hätten die Erwartungen bislang bei 11% gelegen. Beim währungsbereinigten Umsatz peile adidas zwischen 2015 und 2020 weiterhin einen jährlichen Anstieg um durchschnittlich 10 bis 12% an.Zuversicht habe der Vorstand auch für das laufende Geschäftsjahr 2018 gezeigt. "2018 ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Erfüllung unserer Langfristziele bis 2020. Wir erwarten qualitativ hochwertiges Wachstum mit überproportionalen Gewinnsteigerungen", habe Firmenlenker Kasper Rorsted betont. Konkret rechne der Manager in diesem Jahr mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von 10%. Der Gewinn aus den fortgeführten Geschäftsbereichen solle den Vorjahreswert um 13 bis 17% übertreffen. 2017 hätten die bereinigten Erlöse um 16% auf 21,22 Mrd. Euro zugelegt. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn aus fortgeführten Geschäftsbereichen sei um 32% auf 1,43 Mrd. Euro gestiegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: