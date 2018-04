Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

211,00 EUR -0,59% (23.04.2018, 09:04)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (23.04.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Eines der Lieblingssetups der Analysten - die Kombination aus Relativer Stärke nach Levy und einer nach oben aufgelösten Konsolidierungsformation - habe seine Wirkung auf die adidas-Aktie nicht verfehlt. Zur Erinnerung: Die Auswahl anhand der Relativen Stärke sorge dafür, dass Anleger ausschließlich in Trendrichtung investieren würden. Gleichzeitig sei der Abschluss eines charttechnischen Konsolidierungsmusters oftmals prädestiniert, um neues Aufwärtsmomentum zu entfachen. Im konkreten Fall würden also zwei unterschiedliche charttechnische Räder ineinander greifen. Zusätzlich lasse das neue Allzeithoch (215,50 EUR) eines der besten Signale der gesamten technischen Analyse entstehen. Aus der Höhe der zuvor ausgeprägten Schiebezone zwischen gut 200 EUR und gut 160 EUR ergebe sich nun ein rechnerisches Anschlusspotenzial von knapp 40 EUR. Im Umkehrschluss führe dies zu einem Kursziel im Bereich von knapp 240 EUR. Den Stopp-Loss für bestehende Engagements könnten Anleger auf das Niveau der unteren Gapkante der jüngsten Kurslücke vom 5. April (197,80 EUR) nachziehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 23.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:212,20 EUR +0,81% (20.04.2018, 17:35)