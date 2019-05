Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.43 Prozent habe die adidas-Aktie 2019 zugelegt. Kein deutscher und auch kein amerikanischer Blue Chip könne da nur ansatzweise mithalten. In der vergangenen Woche sei adidas mit 264,35 Euro auf den höchsten Stand aller Zeiten geklettert. Der Markt stelle sich die Frage: Wie viel gehe noch für die weltweite Nummer 2?Die adidas-Aktie sei auch nach der Irrsinns-Rally nicht zu stoppen. Weder von den Plänen von Tommy Hilfiger, noch von den schwachen Zahlen von Foot Locker. Am Montag notiere adidas weiter über der 260-Euro-Marke.Der Modekonzern Tommy Hilfiger wolle in Zukunft auch Sportbekleidung herstellen. Der Markt sei im Wachstum begriffen, habe Daniel Grieder, Vorstandschef von Tommy Hilfiger, gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" seine Pläne begründet."Konkurrenz belebt doch das Geschäft", habe der Manager gesagt. "adidas und Nike gehen doch auch in den Modemarkt. Aber wir werden natürlich nie größer werden als adidas und Nike". Im Flugzeug sehe man oft Menschen, die Nike oder adidas tragen würden, "einfach, weil es bequem ist". Davon könne auch Hilfiger lernen.Der Sportartikelmarkt sei heiß umkämpft und Marken wie adidas oder Nike seien top-positioniert. Tommy Hilfiger müsse sich hier erst einmal beweisen. Die Schwäche Foot Lockers liege höchstwahrscheinlich auch daran, dass adidas und Co zunehmend die eigenen Online-Vertriebskanäle nutzen würden. Das steigere die Margen deutlich.Wer die adidas-Aktie hat, lässt die Gewinne laufen. Wer nicht dabei ist, kann auf einen Pullback bis in den Bereich 230 Euro spekulieren, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2019)