Hannover (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Karsten Rahlf von der NORD LB:Karsten Rahlf, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Sektorstudie das Anlagevotum für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Für März habe die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) einen Konsumklimaindex von 10,8 gemeldet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zwar sei der Wert damit gegenüber Februar (11,0) leicht zurückgegangen. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr (10,0) habe allerdings den langfristigen Aufwärtstrend bestätigt. Gestützt von niedrigerer Arbeitslosigkeit, höheren Lohnforderungen und angekündigten Rentenerhöhungen seien sowohl die Einkommenserwartungen als auch die Anschaffungsneigung gegenüber dem Vormonat gestiegen. Damit habe die GfK ihre Prognose bestätigt gesehen, dass die Konsumausgaben in Deutschland im laufenden Jahr real um rund 2% steigen dürften. Auch in der EU und in weiteren Ländern, die für die Konsumgüterkonzerne wichtige Absatzmärkte darstellen würden, habe die Zuversicht zugenommen.Die Verbraucher in den USA und Europa könnten sich zudem freuen, dass die Expansion des Onlinehandels die Preise drücke. Erst wenn der kostenintensive Aufbau eigener Onlineshops abgeschlossen sei, solle ein höherer Anteil eigener Vertriebslinien eine Ausweitung der Margen sichern. Bessere Perspektiven würden die Schwellenländer. Eine Ausnahme habe adidas gebildet. Der deutsche Sportartikelkonzern habe in Q4 mit der Stammmarke in Nordamerika 39% mehr erlöst, in China habe das Wachstum bei 31% gelegen, in Lateinamerika bei 19%.Die Quartalsergebnisse seien geprägt von den Einflüssen der US-Steuerreform, die einigen Konzernen angesichts der Neubewertung von Verlustvorträgen oder im Ausland thesaurierten Gewinnen Einmalaufwendungen beschert und sie gezwungen habe, Verluste auszuweisen. In den Folgequartalen würden die niedrigeren US-Steuersätze jedoch die Gewinne positiv beeinflussen. Eine weitere Bürde habe der deutlich stärkere Euro dargestellt, der auch die nächsten Berichterstattungen vorübergehend belasten dürfte. Das Sektorrating bleibe unverändert bei "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link