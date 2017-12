Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (29.12.2017/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von BNP Paribas:Ab Sommer erwischte es Anleger in der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) relativ kalt, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Zunächst sei diese in eine große Konsolidierung in Form eines symmetrischen Dreiecks übergegangen. Als klassisches Fortsetzungsmuster sei eigentlich ein Ausbruch nach oben zu erwarten gewesen, der dann aber ausgeblieben sei. Die Kurse seien nach unten aus der Formation heraus gefallen und hätten vor einigen Tagen bei 165,05 EUR ihr bisheriges Tief markiert. Auf dieser großen Unterstützung seien die Bullen seitdem um eine neue Stabilisierung bemüht.Im Rahmen der jüngsten Korrektur habe adidas bereits gut 18% an Wert verloren. Zusammen mit der Unterstützung um 165 EUR könnte in den kommenden Tagen ein Comeback der Bullen erfolgen. Um dies zu bestätigen, wäre ein nachhaltiger Kursausbruch über ca. 171,20 EUR nötig. Das nächste Ziel läge dann bei ca. 175 EUR. Auch diese Hürde müsste überwunden werden, um in der Aktie einen kleinen Boden auszubilden. Diesem Impuls würde um 180 EUR eine nächste Herausforderung folgen. Würden die angesprochenen Ausbrüche nach oben ausbleiben und breche der Support bei 163,45 EUR, könnte hingegen eine Stopploss-Welle auf 150 EUR ausgelöst werden. (Analyse vom 29.12.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:168,35 EUR -0,94% (28.12.2017, 17:35)