ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (28.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Aktie habe die Dellen aus dem 2020er-Crash größtenteils ausgebeult. Die ersten Wochen im neuen Jahr seien dagegen mau verlaufen: minus 13%. Mache die adidas-Aktie nur eine Verschnaufpause oder werde das eine längere Phase auf der Ersatzbank?Die Anleger seien die letzten Monate zunächst optimistisch gewesen. Der mögliche Verkauf von Reebok sei gut angekommen. Der anhaltende weiterhin starke Trend zu legerer Kleidung im Homeoffice habe weiteren Schwung in die adidas-Aktie gebracht. Zum Jahreswechsel sei dann jedoch die Luft raus gewesen.Die adidas-Aktie habe zwar noch einmal versucht, das Mehrmonatshoch bei 306,70 Euro anzulaufen, sei allerdings kurz vor dem Ziel bei 303 Euro gescheitert. Das Papier habe sich nach dem Test in den nachfolgenden Wochen auf das Tief am gestrigen Mittwoch auf 264,10 Euro verbilligt.Die Abwärtsdynamik könnte die nächsten Tage ihr Ende finden. Wenn dem so sei, wäre es eine günstige Gelegenheit die adidas-Aktie ins Depot zu holen. Anleger könnten auch mit Teileinstiegen arbeiten, um entsprechend flexibler zu sein. Die adidas-Aktie bleibe ein Kauf und "Der Aktionär" halte an seinem Kursziel bei 320 Euro fest. Die Position werde bei 235 abgesichert, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link