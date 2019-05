Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

263,05 EUR +2,06% (22.05.2019, 17:35)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (22.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Das Papier des deutschen Sportartikelherstellers sei weiterhin nicht zu bremsen. Am Mittwoch habe die adidas-Aktie die 260-Euro-Marke geknackt und damit ein neues Rekordhoch markiert. Abnutzungserscheinungen? Nicht in Sicht. Nicht nur die Kurzfrist-, auch die Langfrist-Performance von adidas sei ganz stark.Mit dem Ausbruch auf ein neues Rekordhoch habe die adidas-Aktie ein charttechnisches Kaufsignal generiert. Das Papier sei aber mit einem 2019er-KGV von nun 26 in Relation zum Marktführer Nike kein Schnäppchen mehr. Trotzdem: Wer dabei sei, lasse die Gewinne laufen und setze den Stopp bei 215 Euro. Wer nicht investiert sei, könne auf einen Pullback bis in den Bereich der Aufwärtstrendlinie bei 230 Euro spekulieren und dann einsteigen, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2019)Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:262,60 EUR +1,70% (22.05.2019, 22:26)