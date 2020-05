Xetra-Aktienkurs adesso-Aktie:

Kurzprofil adesso AG:



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (15.05.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Analyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) und erhöht das Kursziel von 67,40 auf 69,20 Euro.adesso habe für das erste Quartal beeindruckende Zahlen vorgelegt, in denen die Auswirkungen des Lockdown kaum zu sehen seien. Dank des Personalwachstums, das sich auch in den ersten drei Monaten im hohen Tempo fortgesetzt habe, sowie der aus dem vierten Quartal 2019 nahtlos fortgesetzten guten Auslastung hätten die Erlöse um 21,5 Prozent auf 126 Mio. Euro gesteigert werden können. Während der Anstieg des Personalaufwands und des Materialaufwands sogar darüber gelegen habe, sei der sonstige betriebliche Aufwand nur um 2 Prozent gewachsen und habe eine EBITDA-Verbesserung um fast 42 Prozent ermöglicht. Als einen wichtigen Grund dafür nenne adesso die infolge von Corona seit März massiv gesunkenen Reisekosten. Die anderen Ergebniskennzahlen hätten sich noch stärker erhöht, unter dem Strich sei für die erstendrei Monate ein Gewinnwachstum um 73 Prozent auf 3,7 Mio. Euro ausgewiesen worden. Auf dieser Grundlage und angesichts der bislang in der Konzern-Gesamtsicht nur moderaten Corona-Belastungen sei die bisherige Pro-forma-Prognose als Jahresprognose bestätigt worden, so dass adesso einen Umsatz von über 490 Mio. Euro und ein EBITDA von mehr als 50 Mio. Euro anpeile.Mit diesen Zahlen und der Prognose dokumentiere adesso einmal mehr die Attraktivität der Schwerpunktlegung auf Kunden aus solchen Branchen wie Versicherungen, Gesundheitswesen oder öffentliche Verwaltung. Auch bezüglich des Kundensegments Banking zeige sich adesso sehr zuversichtlich und berichte von neuen, großen Projekten. Damit dürfte die Krise adesso deutlich schwächer treffen als Jakubowski das bisher befürchtet habe. Er habe deswegen seine Schätzungen für 2020 teils kräftig angehoben, woraus sich ein erhöhtes Kursziel von 69,20 Euro ergeben habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze adesso-Aktie: