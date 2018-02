Börsenplätze adesso-Aktie:



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver.



Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1).Vorläufigen Zahlen zufolge habe adesso in 2017 die eigene Umsatz- und Ergebnisprognose übertroffen. Konkrete Zahlen seien noch nicht gemeldet worden, doch das Unternehmen habe ad hoc mitgeteilt, dass der Umsatz die bisherige Zielspanne von 270 bis 300 Mio. Euro voraussichtlich übertreffen und dass das EBITDA voraussichtlich leicht über der im Sommern abgesenkten Spanne von 20 bis 24 Mio. Euro und damit auch über dem Vorjahreswert von 23,7 Mio. Euro liegen werde. Während Jakubowski dies für den Umsatz bereits erwartet und deswegen mit 313,5 Mio. Euro gerechnet habe, stelle die EBITDA-Entwicklung eine positive Überraschung dar. Damit sei es adesso gelungen, die Ergebnisdelle aus dem zweiten Quartal noch im selben Jahr zu kompensieren und doch noch die ursprüngliche EBITDA-Zielspanne (23,0 bis 27,00 Mio. Euro) zu erreichen.Dies verdeutliche nach Auffassung des Analysten die aktuell hohe Dynamik des adesso-Geschäfts. Zahlreiche Wachstumsinitiativen wie die jüngst vermeldete Übernahme von FABIS oder die Anteilsaufstockung an der com2m GmbH sowie das starke Personalwachstum würden dafür sorgen, dass das Tempo hoch bleibe.Jakubowski habe deswegen die bisher aus Vorsichtsüberlegungen für das laufende Jahr unterstellte Wachstumsberuhigung auf "lediglich" 10 Prozent korrigiert und rechne nun mit 15 Prozent. Darin nicht enthalten sei eine mögliche weitere größere Übernahme, die adesso für dieses Jahr anstrebe. Reduziert habe der Analyst hingegen das Tempo des unterstellten Margenanstiegs, erwarte aber weiterhin eine stetige Verbesserung. In Verbindung mit dem Rollover-Effekt zum Jahreswechsel resultiere aus diesen Anpassungen ein neues Kursziel von 76,60 Euro (bisher: 68,70 Euro), das für adesso-Aktie weiteres Kurspotenzial von knapp 30 Prozent signalisiere.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link