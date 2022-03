Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ad pepper media-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

3,80 EUR -1,30% (30.03.2022, 08:37)



XETRA-Aktienkurs ad pepper media-Aktie:

3,90 EUR +2,63% (30.03.2022, 13:17)



ISIN ad pepper media-Aktie:

NL0000238145



WKN ad pepper media-Aktie:

940883



Ticker-Symbol ad pepper media-Aktie:

APM



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM) ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, das im Bereich Werbung und Marketing tätig ist. Das Unternehmen bietet Online-Dienstleistungen, Strategien und Lösungen für interaktive Medien, Direktmarketing und Technologie. Die Aktivitäten sind in drei Segmente unterteilt: ad pepper media, Webgains und ad agents. Die Produktgruppen Display, Performance, E-Mail, Affiliate- und Suchmaschinenmarketing sowie Semantic Targeting und Ad Serving decken das Spektrum der Online-Werbeformate ab. Neben einer regionalen, nationalen und internationalen Marketingpräsenz erhalten Website-Partner eine Reihe weiterer Produkte und Dienstleistungen wie Branding, Traffic-Analyse und Performance-Optimierung, die von ad pepper media International NV und seinen verbundenen Unternehmen angeboten werden. (30.03.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM).ad pepper habe gestern den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht und damit alle vorab kommunizierten vorläufigen Eckwerte weitestgehend bestätigt.Qualitative Guidance für 2022: Für das laufende Geschäftsjahr sei das Unternehmen optimistisch, ein "solides" Wachstum zu erreichen. Zurückzuführen sei dies auf die nach Unternehmensangaben anhaltende digitale Transformation, die zu einer weiteren Verschiebung von Werbebudgets in Online-Kanäle führen werde. Im Geschäftsbericht würden in diesem Zusammenhang zwei Analysen des Marktforschungsunternehmens eMarketer genannt. Diese würden für 2022 einerseits ein Wachstum der weltweiten Werbeausgaben i.H.v. 11,0% yoy in Aussicht stellen, wodrin neben digitalem Marketing auch analoge Formate wie Zeitungen, Magazine, Radio, TV und Out-of-Home subsummiert seien.Eine weitere Analyse, die ausschließlich digitale Kanäle umfasse, gehe in 2022 sogar von einem Wachstum von 16,2% yoy aus. Da ad pepper mit seinen Tochtergesellschaften ausschließlich als Online-Vermarkter mit Fokus auf Performance Marketing aktiv sei, dürfte das Unternehmen zu den wachstumsstärkeren der Werbebranche gehören. Den von Markmann avisierten Erlösanstieg i.H.v. 12,8% yoy halte er somit für gut erreichbar und lasse seine Prognosen daher unverändert. Das größte Risiko für die Guidance und seine Prognosen bestehe derzeit in einer sich spürbar verschlechternden Verbraucherstimmung infolge des Kriegs in der Ukraine.Webgains sei dort in Q4/21 als einer der Marktführer ausgezeichnet worden. Darüber hinaus habe OMR eine Übersicht der Wettbewerbslandschaft im Affiliate-Marketing veröffentlicht. Die von Markmann angenommene starke Marktposition von Webgains werde darin eindrucksvoll bestätigt.ad pepper sei nach Erachten des Analysten gut positioniert, um im laufenden Geschäftsjahr wieder etwas stärker zu wachsen als in 2021. Mit einem Cash-adjustiertem KGV 2023e i.H.v. 17,8x bzw. EV/EBITDA von 8,1x sei die Aktie zudem attraktiv bewertet.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, bestätigt daher seine Kaufempfehlung für die ad pepper media-Aktie mit unverändertem Kursziel von 6,90 Euro. (Analyse vom 30.03.2022)