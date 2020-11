Börsenplätze ad pepper media-Aktie:



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (18.11.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF).ad pepper habe gestern endgültige Q3-Zahlen veröffentlicht, die keine Abweichungen zu den starken vorläufig berichteten Eckwerten gezeigt hätten. Zudem habe Markmann jüngst eine virtuelle Roadshow mit ad pepper durchgeführt, wobei u.a. das aktuelle Marktumfeld sowie die Wettbewerbssituation im Fokus der Gespräche gestanden hätten.Das Wettbewerbsumfeld von ad pepper sei geprägt von zahlreichen kleineren, nicht-börsennotierten Gesellschaften. In den letzten Tagen hätten jedoch mit TradeDoubler AB und S4 Capital plc auch zwei börsennotierte Peers Q3-Zahlen berichtet. So sei beispielsweise das im Vergleich zu Webgains ähnlich große Affiliate-Netzwerk TradeDoubler aus Schweden (>2.000 Merchants vs. >1.850 bei Webgains) in Q3/20 nur um +5% yoy gewachsen (Webgains: +32,2% yoy). Hintergrund dessen sei nach Erachten des Analysten ein deutlich größeres Exposure im Bereich Travel (APM <2% v. Gesamtumsatz), wo die Werbeausgaben zuletzt drastisch reduziert worden seien. Auch auf Ergebnisebene werde die operative Stärke von Webgains mit einer EBITDA-Marge in Q3/20 von 29,3% (vs. nur 6,1% bei TradeDoubler) deutlich. Die auf Digitalmarketing spezialisierte Agentur S4 Capital aus London sei in Q3/20 mit 12,8% yoy (LFL) ebenfalls in geringerem Tempo als ad pepper (+19,5% yoy) gewachsen. Trotz der besseren operativen Kennzahlen werde ad pepper mit einem u.E. ungerechtfertigt hohen Discount bewertet (EV/EBITDA 2021e: 9,6x vs. 22,9x bei S4 Capital bzw.12,9x Peergroup).Aussichten für Q4 unverändert gut: Seit Anfang November würden in Deutschland erneut Einschränkungen des öffentlichen Lebens gelten, die (vorerst) bis Ende des Monats bestünden. Der Analyst gehe infolge der jüngsten Entwicklung jedoch nicht davon aus, dass es im Dezember zu wesentlichen Lockerungen kommen werde. Auch in Webgains' wichtigstem Markt (UK) sei Anfang November ein erneuter Lock-down angeordnet worden. Ein nach Erachten des Analysten daraus resultierendes starkes Jahresendgeschäft im E-Commerce werde auch z.B. von Logistikdienstleistern wie DHL und Hermes in Aussicht gestellt. Diese würden in der bevorstehenden Hauptsaison ein Sendungsvolumen erwarten, das 20 bis 50% über dem bereits hohen Vorjahresniveau liegen solle. Das größte Risiko bestehe laut ad pepper in einem "Bottleneck" durch Kapazitätsengpässe auf Seiten der E-Commerce-Händler und Logistikdienstleister, wodurch bei ad pepper etwa das transaktionsbasierte Performance-Marketing in Mitleidenschaft gezogen würde. Dieses Risiko halte der Analyst jedoch für gering, da sich alle Marktteilnehmer nach dem ersten E-Commerce-Schub in Q2/20 entsprechend vorbereitet haben sollten.Die Sicht von Henrik Markmann auf die Entwicklung von ad pepper ist unverändert positiv, sodass der Analyst der Montega AG sowohl das Kursziel von 5,40 Euro als auch die Kaufempfehlung bestätigt. (Analyse vom 18.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link