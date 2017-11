Börsenplätze ad pepper media-Aktie:



Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (01.11.2017/ac/a/nw)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) und erhöht das Kursziel von 4 auf 4,20 Euro.Die Montega AG habe vergangene Woche den Vorstand von ad pepper auf der "PerformanceIN Live" in London getroffen. Im Rahmen der Konferenz, die auf den Bereich Performance Marketing spezialisiert sei, habe der CEO der UK-Tochter Webgains mögliche Auswirkungen von künstlicher Intelligenz auf das Affiliate Marketing sowie die daraus resultierenden Perspektiven für Webgains präsentiert.Artificial Intelligence vor rasantem Wachstum: Künstliche Intelligenz sei bereits in zahlreichen Branchen erfolgreich im Einsatz und habe sowohl bestehende Geschäftsmodelle verändert als auch neue Bereiche geschaffen. Weltweit solle der mittels AI generierte Umsatz von rund 644 Mio. USD in 2016 auf 36,8 Mrd. USD in 2025 signifikant wachsen (Quelle: Tractica). Profitieren dürfte von dieser Entwicklung auch der Affiliate-Markt, der sich derzeit sowohl strukturell als auch technologisch im Umbruch befinde. Durch die verstärkte Nutzung von technologischen Neuheiten, wie künstlicher Intelligenz, sollten beispielsweise Marketingkampagnen effizienter gestaltet werden.Perspektiven für Webgains: In seinem Vortrag "Can AI Give Performance Marketing the Revolution it’s Waiting for?" habe Richard Dennys, CEO von Webgains, erklärt, wie mithilfe von Watsons Massendatenverarbeitung und künstlicher Intelligenz eine Reihe kognitiver Werbeprodukte gebaut werden könnten. Basierend auf mehreren Datenquellen (wie z.B. Wetter- und Eventdaten) könnten zukunftsgerichtete Prognosen zur optimalen zeitlichen und örtlichen Positionierung von Werbeanzeigen getroffen werden. Markmann gehe davon aus, dass es Webgains in den nächsten Monaten gelinge, die AI-Produktneuheiten in Kooperation mit IBM Watson erfolgreich zu implementieren. Spürbare Effekte hieraus erwarte er jedoch erst im zweiten Halbjahr 2018.entsprechend angepasst. Mittel- bis langfristig dürfte die IBM-Watson-Kooperation im Bereich AI auch die Skalierbarkeit bei Webgains deutlich unterstützen. Er halte daher perspektivisch eine EBIT-Marge im hohen einstelligen Prozentbereich für realistisch, plane jedoch aufgrund der noch geringen Visibilität vorerst konservativ mit einer EBIT-Marge im Terminal Value von 4,5%.Fazit: Insgesamt habe sich unser positiver Eindruck der aktuell dynamischen Geschäftsentwicklung bei ad pepper durch die jüngsten Gespräche mit dem Management gefestigt.Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, hat daher in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die ad pepper media-Aktie mit leicht erhöhtem Kursziel von4,20 Euro (zuvor: 4 Euro). (Analyse vom 01.11.2017)