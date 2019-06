Xetra-Aktienkurs aap Implantate-Aktie:

Kurzprofil aap Implantate AG:



Die aap Implantate AG (ISIN: DE0005066609, WKN: 506660, Ticker-Symbol: AAQ) ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen mit Sitz in Berlin, Deutschland, das innovative Biomaterialien und Implantate entwickelt, herstellt und vermarktet, die in der Orthopädie eingesetzt werden. Die Produkte des Unternehmens, darunter eine vollständige Produktpalette an Plattensystemen, Lochschrauben und Knochenzementprodukten, werden in erster Linie in den orthopädischen Spezialbereichen Trauma und Wirbelsäule eingesetzt. Vertrieben werden die Produkte im Direktverkauf sowie über Vertriebspartner und Lizenzvereinbarungen mit OEM-Partnern. Die aap-Aktie ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.aap.de, oder laden Sie sich die Unternehmens-Investor Relations-app aus dem Apple's App Store oder von Google Play herunter. (21.06.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - aap Implantate-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens aap Implantate AG (ISIN: DE0005066609, WKN: 506660, Ticker-Symbol: AAQ) unter die Lupe.Anfang April hätten sich aap Implantate dafür bejubelt, dass der Umsatz mit 3,5 Mio. Euro im 1. Quartal etwas stärker ausgefallen sei als im Januar 2019 geplant. Kurz darauf wurde eine Kapitalerhöhung verkündet. Insgesamt sollten bis zu 4,8 Mio. Aktien zum Preis von 1,04 Euro verkauft werden. Platziert worden seien nur 3,36 Mio. Aktien. Anfang Juni habe der neu gebackene CEO Rubino Di Girolamo die Bombe platzen lassen. Das Unternehmen habe ein Wechsel vom Prime Standard in den General Standard angekündigt. Mit dem Wechsel wolle aap Kosten einsparen. Die Meldung über das "Downgrade" hätten sich die Experten im Vorfeld der Kapitalmaßnahme gewünscht. Anstatt diese Kosten einzusparen, hätte Aufsichtsratschef Biense Visser besser die üppigen Gehälter des Vorstands reduziert. Trotz mieser Zahlen habe der zweiköpfige Vorstand in 2018 mehr als 600.000 Euro verdient.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die aap Implantate-Aktie weiter zu verkaufen! (Analyse vom 21.06.2019)Börsenplätze aap Implantate-Aktie: