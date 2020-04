Börsenplätze Zynga-Aktie:



Kurzprofil Zynga Inc.:



Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) ist ein US-amerikanischer Online-Spieleanbieter. Bei den Spielen handelt es sich hauptsächlich um Social Media Games, die auf Community-Basis gespielt werden. Die Spiele stehen dabei auf einer Reihe von globalen Plattformen wie zum Beispiel Facebook. (28.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zynga-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Browsergame-Entwicklers Zynga Inc. (ISIN: US98986T1088, WKN: A1JMFQ, Ticker-Symbol: ZY3, NASDAQ-Symbol: ZNGA) unter die Lupe.Das soziale Leben finde inzwischen im Internet statt, warum also nicht auch Onlineaktivitäten belohnen? Dafür würden zwei Krisengewinner ihre Kräfte bündeln: Wer Zyngas Mobile Game Words With Friends spiele und Amazon-Prime-Kunde sei, erhalte nun besondere Extras im Spiel. Verhelfe das der Zynga-Aktie zu einem neuen Höchststand?Beworben werde die Aktion auf Amazon selbst und dessen Videospiel-Streamingservice Twitch. Besser könne es für Zynga nicht kommen, das sei hervorragende Werbung, die Millionen Menschen erreiche - mit zwei Effekten. Alte Spieler würden für die geschenkten Zusatzinhalte zurückkehren und neue würden durch sie angelockt.Aktuell würden monatlich mehr als 66 Millionen Leute die Mobile Games von Zynga, davon 20 Millionen täglich spielen. Viele würden in den Spielen Geld für besondere Gegenstände ausgeben, um besser im Spiel zu sein oder diese zu sammeln. Zynga habe im Q4/2019 satte 408 Mio. Dollar (80 Prozent der Gesamtumsätze) nur durch diese digitalen Verkäufe generiert.Diese Partnerschaft dürfte der Zynga-Aktie nach der kurzen Verschnaufpause Ende März weiter antreiben. In den letzten drei Monaten habe das Papier über 27 Prozent und allein im April knappe 15 Prozent zugelegt. Der Titel stehe unmittelbar vor dem Ausbruch auf ein neues Hoch.Die Zynga-Aktie bleibt ein Kauf, so Thobias Quaß vom Anlagermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 28.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link