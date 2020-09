München (www.aktiencheck.de) - Die US-amerikanischen Leitindices legen derzeit erst einmal eine Verschnaufpause ein, so Michael Winkler, Leiter Anlagestrategie bei der St.Galler Kantonalbank Deutschland AG.Die europäischen Leitindices würden diese Entwicklung schon etwas länger kennen. So klebe der STOXX 600 förmlich bereits seit rund drei Monate an seiner 200-Tages-Linie. Diese Entwicklung sollte allerdings nicht geringgeschätzt werden. Denn sie signalisiere ein hohes Maß an Stabilität in einem Jahr, das von erheblicher Volatilität an den Aktienmärkten geprägt gewesen sei.Dennoch: Sei die ganz große Dynamik an den Aktienmärkten erst einmal vorbei? Das müsse nicht unbedingt sein. Eine einzige freundliche Woche würde vermutlich genügen, damit der STOXX 600 die 200-Tages-Linie überschreite und damit ein strategisches Kaufsignal auslöse. Treiber könnten dabei vor allem zyklische Werte werden. Die "Industrial Goods"-Werte innerhalb dieses Indices hätten nämlich bereits vor einigen Wochen ihre 200-Tages-Linie überschritten. Sollten dann auch die Technologiewerte in absehbarer Zeit ihre Verschnaufpause beenden und ihre Aufwärtsentwicklung wiederaufnehmen, könnte an den Aktienmärkten eine neue Aufwärtsdynamik entstehen. (22.09.2020/ac/a/m)