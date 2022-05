Die mittelfristigen Wachstumsaussichten bleiben mit Blick auf den Aufbau- und Resilienzplan sowie die vorgesehenen zusätzlichen Investitionen und Maßnahmen im Rahmen von "France 2030" positiv. Unter anderem zielt "France 2030" auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsförderung ab.



Der starke institutionelle Rahmen, einschließlich der mit der EU/EWU-Mitgliedschaft verbundenen Vorteile, spielt ebenfalls eine positive Rolle bei der Beurteilung von Frankreichs staatlicher Kreditwürdigkeit. Nach einer Phase mehr oder weniger stockender Reformfortschritte aufgrund der Pandemie und der Wiederwahl des amtierenden Präsidenten geht Creditreform Rating von einer Zunahme der Reformdynamik aus, sieht aber Risiken für eine zeitnahe Umsetzung für den Fall, dass die bevorstehenden Parlamentswahlen in einem stark fragmentierten politischen Umfeld münden.



Während sich die Haushaltskennzahlen im Zuge der jüngsten konjunkturellen Erholung verbessert haben, stellen die wirtschaftlichen Risiken im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und die Ungewissheit über den innenpolitischen Kontext in den kommenden Jahren derzeit eine nachhaltige Verbesserung der öffentlichen Schuldenquote infrage. Falls eine weitere Rentenreform ausbleibt, bleibt ein weiterer fiskalischer Belastungsfaktor bestehen. Gleichwohl stellen die Erschwinglichkeit der Schulden sowie das solide Schuldenmanagement wichtige risikomindernde Faktoren dar.



Anfälligkeiten über die außenwirtschaftliche Flanke angesichts des moderat negativen Leistungsbilanzsaldos und des negativen Nettoauslandsvermögensstatus erscheinen begrenzt, zumal letzterer durch beträchtliche Auslandsaktiva und relativ niedrige externe Finanzierungskosten abgemildert wird. (23.05.2022/ac/a/m)







Frankreich ist eine wohlhabende Volkswirtschaft mit hoher Produktivität. Trotz einiger struktureller Herausforderungen hat sich der Arbeitsmarkt im Laufe der Pandemie als widerstandsfähig erwiesen, und die Arbeitslosenquote ging weiter zurück. Die zuletzt starke wirtschaftliche Erholung dürfte sich abgeschwächt fortsetzen; konjunkturelle Abwärtsrisiken gehen derzeit hauptsächlich von den Auswirkungen des Krieges in der Ukraine sowie dadurch wieder verstärkten Versorgungsengpässen aus, letztere zusätzlich befeuert durch strenge Eindämmungsmaßnahmen der Pandemie in China.