Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Märkte im Zusammenhang mit dem Verfallstag zum Ende der vergangenen Woche noch von kräftigen Bewegungen geprägt waren, starteten vor allem die europäischen Börsen deutlich ruhiger in die neue Handelswoche (DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) -0,25%, EURO STOXX (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) +0,05%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem die OPEC und ihre Verbündeten sich darauf geeinigt hätten, die Kürzungen der Produktion bis Ende Juni fortzusetzen - wodurch das Treffen im April vermutlich abgesagt werde - seien die Ölpreise auf die höchsten Stände seit vier Monaten angezogen. Das Barrel der Nordseesorte Brent habe dabei die Marke von USD 67 durchbrechen können. Auch der Goldpreis habe seinen jüngsten leichten Aufwärtstrend fortgesetzt.Die asiatischen Aktienmärkte seien am heutigen Handelstag nur von geringen Bewegungen gekennzeichnet, würden aber mehrheitlich leicht im Minus notieren. Für Europa würden dieIndikatoren auf einen Handelsauftakt in der Nähe der Vortagesschlusskurse hindeuten. (19.03.2019/ac/a/m)