Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

423,8000 EUR +1,55% (11.02.2022, 12:43)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

448,50 CHF +0,54% (11.02.2022, 12:27)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group AG:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Exchange-Symbol: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang fünf. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (11.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der Zurich Insurance Group AG (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Exchange-Symbol: ZURN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Nettogewinn von Zurich Insurance für das Geschäftsjahr 2021 habe mit EUR 5,2 Mrd., dem höchsten Ergebnis seit 15 Jahren, überzeugen können und sogar ca. 20% über den Konsenserwartungen gelegen (+36% im Jahresvergleich). Jedoch sei das Ergebnis auch durch realisierte Gewinne unterstützt worden. Der Betriebsgewinn sei mit EUR 5,7 Mrd. nur ca. 4% über dem Konsens gewesen. Bereinigt um ca. EUR 150 Mio. Einmaleffekt habe das Betriebsergebnis aber größtenteils den Erwartungen entsprochen. Im Jahr 2021 habe Zurich Insurance von einer sehr starken Schaden-Kosten-Quote in Höhe von 94,3% profitieren können, ein Rekordniveau, welches durch die Preisdynamik unterstützt worden sei. Das Privatkunden- und KMU-Geschäft sei von höheren Schäden aus Naturkatastrophen und einer Normalisierung der Schadenhäufigkeit, vor allem in H2 21 betroffen gewesen. Generell sähen die Analysten der RBI die anhaltenden Trends positiv für das operative Geschäft, jedoch sei aus ihrer Sicht der Großteil dieser Erwartungen bereits eingepreist.Das Management erwarte, dass die Preisdynamik im Schaden-Unfall Segment bis 2023 durchhalten werde und deswegen auch in 2022 ein Prämienwachstum im mittleren bis höheren einstelligen Bereich, somit über der Kosteninflation, erzielt werden könne. Dies werde vor allem unterstützt durch das Firmenkundengeschäft und sollte auch die Margen im Schaden-Unfall Segment weiter verbessern. Im Lebenssegment habe sich das Unternehmen das Ziel gesetzt den Betriebsgewinn um ca. 5% ("mittlerer einstelliger Bereich") zu steigern.Die Solvenzquote (SST) habe in H2 von 203% auf 212% gesteigert werden können, wobei diese aufgrund von geplanten Verkäufen von Teilen des kapitalintensiven Leben-Altbestands weiter verbessert werden sollte (und die Volatilität verringert). Das primäre Ziel der Zürich sei weitere Gewinnüberschüsse zu reinvestieren und, wenn dies nicht möglich sei, das überschüssige Kapital auszuschütten. Die Dividende für GJ 21 solle um 10% auf CHF 22 erhöht werden (erwartet worden seien ca. EUR 23) und die Dividendenrendite werde über dem Versicherungssektor Durchschnitt erwartet (.ca. 5,6% bis 6,2%, Sektor: 4,4% bis 4,7%).Trotz der positiven operativen Entwicklung und Rekordgewinns von CHF 32 je Aktie habe der Buchwert je Aktie jedoch lediglich auf CHF 232,9 gesteigert werden können (GJ 20 CHF 228,0) da das sonstige Ergebnis durch negative Bewertungseffekte des Anlagevermögens aufgrund steigender Zinsen belastet worden sei.Aufgrund von ca. 8% bis 15% höheren Gewinnerwartungen für GJ 22 und GJ 23 seit ihrer letzten Aktieninfo im November erhöhen Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihr Kursziel von CHF 435 auf CHF 490 und bestätigen ihre "halten"-Empfehlung für die Zurich Insurance Group-Aktie. (Analyse vom 11.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.