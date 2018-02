Tradegate-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

272,00 EUR -0,11% (26.02.2018, 10:12)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

CHF 313,30 +0,16% (26.02.2018, 10:13)



ISIN Zurich Insurance Group-Aktie:

CH0011075394



WKN Zurich Insurance Group-Aktie:

579919



Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZFIN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zurich Insurance Group-Aktie:

ZURN



Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (26.02.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Zurich Insurance Group-Aktie (ZIG) (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).Zurich übernehme das Lateinamerikageschäft von QBE für USD 409 Mio., was bis Ende 2018 abgeschlossen sein solle. Durch die Übernahme werde Zurich die Nr. 1 in Argentinien, baue Brasilien, Kolumbien und Mexiko aus und expandiere auf die Märkte Ecuadors. QBE veräußere diese Einheiten zwecks Vereinfachung des Konzerns, und erwarte einen Vorsteuergewinn von AUD 100 Mio. vor Umrechnungsdifferenzen.Die Akquisition stehe im Einklang mit der Strategie von ZIG, die Regionen Lateinamerika und APAC zu stärken, und werde die Prämien um ca. 1,5% steigern. Das Lateinamerikageschäft von QBE habe für 2017 einen leichten Verlust und eine Schaden-Kosten-Quote von 102,9% bzw. 113,4% für 2016/17 gemeldet. Dies lasse vermuten, dass einige Einheiten nicht nur integriert, sondern auch restrukturiert werden müssten. Es biete jedoch auch vielversprechendes langfristiges Wachstumspotenzial. ZIG werde dadurch zu einem attraktiven Akteur in Lateinamerika (Nr. 4 mit einem Marktanteil von 4,6%).Die Übernahme des Lateinamerikageschäfts von QBE durch ZIG stehe im Einklang mit ihrer Strategie. Nach Integration und Anpassung biete sie vielversprechendes Wachstumspotenzial, mit dem der Konzern seine Marktposition untermauern könne. Der Analyst schließe weitere ergänzende Maßnahmen in den kommenden zwölf bis 18 Monaten neben einer Reduzierung des Altbestands nicht aus (jüngst Verkauf von Altbeständen von USD 275 Mio. an Enstar in Australien). Die Aktie werde mit einem Buchwert von 1,45 und einem geschätzten EPS von 12,5 für 2018 gehandelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie: