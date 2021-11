SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:

Kurzprofil Zurich Insurance Group:



Die Zurich Insurance Group (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN) mit Sitz in Zürich ist eine international tätige Schweizer Finanzdienstleistungsgesellschaft und die Muttergesellschaft der Zürich Versicherungs-Gesellschaft. Bis Ende März 2012 hieß sie Zurich Financial Services (ZFS).



Mit Bruttoprämieneinnahmen und Policengebühren von 51,894 Mrd. US-Dollar ist Zurich Insurance Group der größte Versicherungskonzern der Schweiz und liegt unter den Erstversicherern weltweit auf Rang 5. Zurich Insurance Group ist in 170 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit rund 60.000 Mitarbeiter. (12.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zurich Insurance Group-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Zurich Insurance Group-Aktie (ISIN: CH0011075394, WKN: 579919, Ticker-Symbol: ZFIN, SIX Swiss Ex: ZURN).In den ersten neun Monaten (9M) 2021 habe die Zurich Insurance Group (Zurich) - wie üblich - nur Eckzahlen publiziert. Diese hätten eine teilweise deutliche Verbesserung in allen drei Segmenten gezeigt und seien teilweise moderat besser als von Lennertz erwartet ausgefallen. Im Rahmen der Eckdaten für 9M 2021 habe Zurich die Guidance für 2020-2022 bestätigt. Eine Einschätzung über die operative Entwicklung sei anhand der Eckdaten schwierig, Lennertz sei jedoch weiterhin der Ansicht, dass Zurich bezogen auf die Kapitalausstattung und die allgemeine Entwicklung der Geschäftstätigkeiten stabil sei. Dennoch habe auch Zurich, wie auch andere Versicherer und Rückversicherer, eine deutliche Schadensbelastung durch den Hurricane Ida sowie die Überflutungen in Europa verzeichnet. Laut Angaben des Unternehmens hätten sich diese auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag belaufen.Lennertz hebe teilweise seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 29,41 (alt: 28,99) USD; DPS 2021e: unverändert 22,00 CHF; EPS 2022e: 33,98 (alt: 32,77) USD; DPS 2022e: unverändert 23,00 CHF) an.Bei einem von uns erwarteten Gesamtertrag (12 Monate) von >10% lautet das Votum für die Zurich Insurance Group-Aktie weiterhin "kaufen", so Jan Lennertz, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde bei 430 CHF belassen. (Analyse vom 12.11.2021)Börsenplätze Zurich Insurance Group-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Zurich Insurance Group-Aktie:378,70 EUR -0,29% (12.11.2021, 14:17)