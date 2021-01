Börsenplätze Zur Rose-Gruppe-Aktie:



L&S-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:

385,50 EUR +7,68% (21.01.2021, 14:12)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:

419,00 CHF +9,40% (21.01.2021, 14:01)



ISIN Zur Rose-Gruppe-Aktie:

CH0042615283



WKN Zur Rose-Gruppe-Aktie:

A0Q6J0



Ticker-Symbol Zur Rose-Gruppe-Aktie:

ZRE



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zur Rose-Gruppe-Aktie:

ROSE



Kurzprofil Zur Rose-Gruppe:



Die Schweizer Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Ticker: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.



Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1.300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1.207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. (21.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Gruppe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Ex: ROSE) unter die Lupe.Online-Apotheken würden zweifelsohne zu den Krisengewinnern in Zeiten von Corona zählen. Nachdem bereits SHOP APOTHEKE EUROPE über ein starkes viertes Quartal 2020 berichtet habe, lege der Schweizer Rivale Zur Rose nach. Auch die DocMorris-Mutter verzeichne eine hohe Nachfrage und zähle inzwischen über zehn Millionen Menschen zur aktiven Kundschaft.Im Schlussquartal 2020 sei der Umsatz um 23,6 Prozent (in Lokalwährung) auf 506,7 Millionen Schweizer Franken (470,7 Millionen Euro) gestiegen. Damit habe die Zur-Rose-Gruppe das Wachstum zum Jahresende hin signifikant beschleunigt. Denn im Gesamtjahr habe das Umsatzplus lediglich 14,4 Prozent auf 1,75 Milliarden Schweizer Franken (1,63 Milliarden Euro) betragen.Darüber hinaus habe Zur Rose von einer stark wachsenden Kundenbasis berichtet. Per Ende 2020 hätten die Schweizer gruppenweit 10,5 Millionen Kunden gezählt. Diese Zahl liege beeindruckende 50 Prozent über dem Vorjahreswert. Im vierten Quartal sei die Anzahl der aktiven Kunden allein um satte 700.000 im Vergleich zum vorherigen Quartal gestiegen.Zudem habe Zur Rose den Ergebnisausblick für 2020 bestätigt. Das erklärte Ziel sei ein ausgeglichenes bereinigtes Ergebnis auf EBITDA-Basis. Die Jahresresultate wolle Zur Rose am 18. März vorlegen. Im zweiten Quartal solle es außerdem einen Capital Markets Day geben.Investierte Anleger bleiben trotz der jüngsten Rally an Bord, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Kursplus seit "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 14/2019 betrage satte 415 Prozent. (Analyse vom 21.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link