Börsenplätze Zur Rose-Gruppe-Aktie:



L&S-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:

392,00 EUR +1,03% (22.01.2021, 15:11)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zur Rose-Gruppe-Aktie:

428,50 CHF +2,76% (22.01.2021, 15:46)



ISIN Zur Rose-Gruppe-Aktie:

CH0042615283



WKN Zur Rose-Gruppe-Aktie:

A0Q6J0



Ticker-Symbol Zur Rose-Gruppe-Aktie:

ZRE



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Zur Rose-Gruppe-Aktie:

ROSE



Kurzprofil Zur Rose-Gruppe:



Die Schweizer Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Ticker: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement und treibt die Positionierung als umfassende, integrierte Gesundheitsplattform aktiv voran. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.



Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1.300 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 1.207 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com. (22.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Gruppe-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zur Rose-Gruppe (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Ex: ROSE) unter die Lupe.Die Aktie der DocMorris-Mutter Zur Rose - leider aufgrund der Schweizer Notierung derzeit nur eingeschränkt handelbar - habe am Freitag die Rekordfahrt fortgesetzt. Erstmals sei dem Wert zumindest kurzzeitig der Sprung über die Marke von 400 Euro gelungen. Beflügelt werde das Zur Rose-Papier von starken Zahlen zum vierten Quartal und positiven Analystenkommentaren.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel für Zur Rose von 325 auf 442 Franken angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Die Aktie der Online-Apotheke sei nicht mehr länger günstig, habe Analystin Alvira Rao in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Auch der Bewertungsabschlag zum Wettbewerber-Papier SHOP APOTHEKE habe sich in den vergangenen Wochen verringert. Das Wertsteigerungspotenzial sei mittlerweile nur mehr auf lange Sicht erkennbar. Deshalb habe er seine langfristigen Geschäftsprognosen erhöht.Auch die Baader Bank habe das Kursziel für Zur Rose nach Zahlen klar angehoben. Die Experten hätten dieses von 320 auf 500 Franken angehoben und die Einstufung "buy" bestätigt. Die Umsatzdynamik der Online-Apotheke im abgelaufenen Jahr sei überraschend stark gewesen, habe Analyst Volker Bosse geschrieben. Dies und auch die gestiegene Bewertung vergleichbarer Unternehmen seien die Gründe für das nach oben geschraubte Kursziel.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) habe die Einstufung für Zur Rose Group nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Der von der Online-Apotheke berichtete Umsatz habe im vierten Quartal die Markterwartungen um drei Prozent übertroffen, habe Analyst Benjamin Lacaille geschrieben. Trotz der schon weit vorangeschrittenen Kursrally blicke er weiter konstruktiv auf die Aktie, die mit einem 28-prozentigen Abschlag zur SHOP APOTHEKE gehandelt werde.Allerdings ist die Zur Rose-Aktie kurzfristig zu heiß gelaufen, es bedarf einer charttechnisch durchaus gesunden Korrektur, so Michel Doepke. Das Kursplus seit "Aktionär"-Empfehlung in Ausgabe 14/19 betrage inzwischen rund 425 Prozent. (Analyse vom 22.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link