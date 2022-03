Börsenplätze Zur Rose-Aktie:



L&S-Aktienkurs Zur Rose-Aktie:

110,5000 EUR -13,67% (24.03.2022, 13:10)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Zur Rose-Aktie:

113,00 CHF -12,40% (24.03.2022, 12:54)



ISIN Zur Rose-Aktie:

CH0042615283



WKN Zur Rose-Aktie:

A0Q6J0



Ticker-Symbol Zur Rose-Aktie:

ZRE



SIX Swiss Exchange-Symbol Zur Rose-Aktie:

ROSE



Kurzprofil Zur Rose Group AG:



Die Zur Rose Group (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROSE) ist Europas größte E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris.



Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement unter Verwendung von KI-gestützten Anwendungen und neuen Technologien. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Mit dem Aufbau einer digitalen Gesundheitsplattform - das Zur Rose-Ökosystem - vernetzt sie Produkte, Dienstleistungen und digitale Services von qualifizierten Anbietern. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen und eine relevante Selektion vorzunehmen. Ziel ist es, die Menschen lückenlos zu begleiten und zu befähigen, die eigene Gesundheit mit Produkten und digitalen Lösungen optimal zu managen. (24.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zur Rose-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Zur Rose Group AG (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0, Ticker-Symbol: ZRE, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROSE) unter die Lupe.Die Aktie von Zur Rose sei am Donnerstag heftig unter Druck geraten. An der Schweizer Börse verliere das Papier derzeit mehr als zehn Prozent. Zwischenzeitlich sei das Minus sogar noch größer gewesen. Auslöser sei die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2021 gewesen. Im Sog von Zur Rose würden auch die Papiere des Wettbewerbers SHOP APOTHEKE deutlich verlieren.Der operative Verlust und der Nettoverlust von Zur Rose seien höher ausgefallen als erwartet, habe Analyst Volker Bosse von der Baader Bank in einer ersten Reaktion geschrieben. Grund hierfür seien verschiedene wachstumsbezogene Kosten gewesen. Den Übergang zur Profitabilität beim operativen Ergebnis (EBITDA) prognostiziere Zur Rose für 2024 - ein Jahr später als bislang angenommen. "Alles in allem ein enttäuschender Ausgang", laute das Fazit des Experten.Der Verlust 2021 sei hoch ausgefallen und die Prognosen für 2022 eine Enttäuschung, habe Analyst Michael Heider vom Analysehaus Warburg Research in einer ersten Einschätzung am Donnerstag geschrieben. Die schweizerische Online-Apotheke leide unter der verschobenen Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland.Das Management von Zur Rose zeige sich aber überzeugt, dass das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten auf der Basis des elektronischen Rezepts (eRx) in Deutschland noch im Jahr 2022 anlaufen werde. Aufgrund des noch nicht bestätigten Zeitpunkts schließe die Zur Rose-Gruppe den eRx-Einfluss im Ausblick für 2022 jedoch aus. Für die Kernmarke DocMorris werde ein zweistelliges Wachstum für nichtrezeptpflichtige Produkte angestrebt. Auf Gruppenstufe liege der Fokus kurzfristig auf der Hebung von Synergien und der Profitabilität, womit der Außenumsatz gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich unverändert bleiben werde. Aufgrund fortgesetzter Investitionen in Technologie und der Aufrechterhaltung der eRx-Startposition peile das Management für 2022 ein bereinigtes EBITDA von minus 75 Millionen bis minus 95 Millionen Schweizer Franken an.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link