So habe die US-Wirtschaft nach den nun veröffentlichten vorläufigen Daten im März nicht ganz 100.000 neue Jobs schaffen könnten. Sonderfaktoren würden an dieser Stelle zwar eine Rolle spielen, der unterhalb der Markterwartungen notierende Stellenaufbau möge innerhalb der US-Notenbank aber (trotz erfreulicher Nachrichten zur Entwicklung der Arbeitslosenquote) wieder zu einer erhöhten Bereitschaft zum Zögern führen. In der Summe sei wohl mit weiteren vorsichtigen Maßnahmen zur Normalisierung der US-Geldpolitik zu rechnen. Die internationalen Aktienmärkte sollten sich aber keine größeren Sorgen machen; die FED werde das Augenmaß bei der Neuausrichtung ihrer Politik sicherlich nicht verlieren.



In diesem Kontext müsse augenscheinlich auch auf Preisdaten geachtet werden. In diesem Zusammenhang stünden natürlich vor allem die Angaben zum US-Konsumentenpreisindex im Blickfeld, die zuletzt in bestimmtem Umfang zusätzlichen Handlungsdruck auf die FED ausgeübt hätten. Die Zahlen würden am Freitag veröffentlicht. Nach Auffassung der Analysten der NORD LB spreche die Entwicklung des Ölpreises für die Bildung eines Tops in der Jahresrate der CPIs. In Zahlen gesprochen würden sie beim Headline-Index der Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten im Berichtsmonat März eine Veränderungsrate von 2,4% Y/Y (nach 2,7% im Februar) sehen. Auch diese Nachricht würde die Argumente der zögerlicheren FED-Offiziellen sicherlich in bestimmten Umfang stützen.



Bereits am Mittwoch würden die Marktteilnehmer in diesem Kontext auf die aktuellen zu den US-Importpreisen zu warten haben. Bei dieser recht volatilen Zeitreihe würden die Analysten der NORD LB im März Veränderungsraten von -0,1% M/M erwarten, was zu einem Rückgang des Anstiegs der Jahresrate von 4,6% im Februar auf nun 4,1% am aktuellen Rand führen würde.



Für die asiatischen Aktien sei es eine weniger erfolgreiche Woche gewesen. Besonders die japanischen Dividendenpapiere hätten empfindlich auf den US-Militärschlag gegen Syrien und die Zuspitzung des Konfliktes mit Nordkorea reagiert. Geopolitische Spannungen würden sich unter anderem im Yen bemerkbar machen, der als sicherer Hafen aufwerte. In der Konsequenz würden die Exportunternehmen leiden. Etwas besser sei es für chinesische Aktien gelaufen, die von der zumindest nicht ausgeprägt negativen Stimmung beim Treffen zwischen Trump und Xi Jinping profitiert hätten. Hinweise auf die Zukunft des Warenhandels zwischen beiden Ländern seien jedoch geflissentlich vermieden worden. Vorausblickend erwarte man in dieser Woche in Japan etwas positivere Impulse von den Maschinenbauaufträgen am Mittwoch und eventuell von den chinesischen Außenhandelszahlen am Donnerstag. (10.04.2017/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenstart scheint dem deutschen Aktienmarkt der Sinn nicht nach einer Rekordjagd zu stehen, so die Analysten der NORD LB.Neben geopolitischen Faktoren müsse von den Anlegern auch weiterhin mit großer Aufmerksamkeit auf die US-Notenbank geblickt werden. Die Veröffentlichung des Protokolls zur FOMC-Sitzung im März habe in der vergangenen Woche an den internationalen Aktienmärkten gewisse Sorgen bezüglich einer möglicherweise doch etwas zügigeren Normalisierung der US-Geldpolitik geweckt. Insbesondere die Fragestellung nach dem Timing bei der Verringerung des Wertpapierbestandes der FED sei zunehmend ins Blickfeld der Investoren gerückt.