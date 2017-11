Tradegate-Aktienkurs Zumtobel-Aktie:

Kurzprofil Zumtobel Group AG:



Die Zumtobel Group (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) ist ein internationaler Lichtkonzern und führend im Bereich der innovativen Lichtlösungen und Lichtkomponenten. Mit ihren international etablierten Marken Thorn, Tridonic und Zumtobel, den beiden Marken acdc und Reiss sowie der Zumtobel Group Services bietet die Unternehmensgruppe ihren Kunden in aller Welt ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot. Im Leuchtengeschäft ist das Unternehmen mit den Marken Thorn, Zumtobel und acdc europäischer Marktführer. Über die Marke Reiss besteht außerdem ein OEM-Geschäft für Leuchten höherer Schutzart. Mit der Komponentenmarke Tridonic nimmt der Konzern in der Herstellung von Hard- und Software für Beleuchtungssysteme (LED-Lichtquellen, LED-Driver, Sensoren und Lichtmanagement) eine weltweit führende Rolle ein. Die Marke Zumtobel Group Services (ZGS) bietet service-orientierte Dienstleistungen wie die Beratung zu intelligenten Lichtsteuerungen und Notlichtanlagen, Licht-Contracting, Design-Services, Projektmanagement für schlüsselfertige Lichtlösungen sowie neue, datenbasierte Dienstleistungen.



Die Unternehmensgruppe ist an der Wiener Börse (ATX) notiert und beschäftigte zum Bilanzstichtag 30.04.2017 6.562 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 1.303,9 Mio. Euro. Sitz des Konzerns ist Dornbirn, Vorarlberg (Österreich). (23.11.2017/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Zumtobel-Aktienanalyse von Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst von der LBBW:Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Licht-Spezialisten Zumtobel Group AG (ISIN: AT0000837307, WKN: A0JLPR, Ticker-Symbol: T9Z, Nasdaq OTC-Symbol: ZMTBF) von "halten" auf "verkaufen" herab.Der nach dem Q1-Bericht schon ambitionierte Jahresausblick sei mit den vorläufigen H1-Zahlen gesenkt worden. Der Konzernumsatz solle nun um ca. -5% und das adj. EBIT auf 50-60 Mio. EUR (VJ. 72 Mio. EUR) fallen. Bislang sei für beide Werte ein leichtes Wachstum angestrebt worden. Die Analysten der LBBW hatten eine Revision erwartet, waren aber im Umsatz mit -1% bzw. im adj. EBIT mit 66 Mio. EUR noch zu optimistisch.Auslöser für die Zielanpassung sei ein unerwartet schwaches Q2 gewesen. Der Umsatz sei nach -3% in Q1 um -10% (FX bereinigt -8%) auf 307 Mio. EUR abgesackt. Regional schwach seien Nordeuropa (inklusive UK) mit -26%, America mit -20% und der Mittlere Osten mit -17% gewesen. Auf Segmentebene habe vor allem das umsatzstarke Leuchtengeschäft mit -12% auf 235 Mio. EUR enttäuscht. Neben den marktbedingten Faktoren hätten interne Lieferprobleme (Logistik, Qualitätsthemen) gebremst. In H1 sei der Konzernumsatz um -6% auf 624 Mio. EUR gefallen. Im Gesamtjahr schätzen die Analysten der LBBW nun 1,23 Mrd. EUR (bisher: 1,29 Mrd. EUR), was einem Rückgang von fast 6% entspricht.Das fehlende Umsatzvolumen, negative Preis-/Produktmix- und Währungseffekte sowie unerwartete Gewährleistungsrückstellungen für langfristige Straßenbeleuchtungsprojekte (9 Mio. EUR) hätten im adj. EBIT in Q2 bzw. H1 zu einem drastischen Einbruch auf 2,1 Mio. EUR (VJ. 32 Mio. EUR) bzw. 20,3 Mio. EUR (VJ. 52 Mio. EUR) geführt. Der neue Ausblick impliziere für das saisonal eigentlich schwächere H2 einen Ergebnisbeitrag zwischen 30 und 40 Mio. EUR (VJ. 20 Mio. EUR). Eingeleitete Gegenmaßnahmen auf der Kostenseite und eine verbesserte Lieferperformance sollten die Trendwende bringen. Die geringe Visibilität des Geschäftsmodells und anscheinend interne Unstimmigkeiten würden an der Zielerreichung zweifeln lassen. Die Analysten der LBBW schätzen für 2017 nur 38 Mio. EUR. Ihre Schätzung für den Gewinn je Aktie würden sie auf 0,46 EUR (0,94 EUR) für 2017 und auf 0,71 EUR (1,16 EUR) für 2018 reduzieren.Stefan Maichl, CFA und Investmentanalyst der LBBW, stuft die Aktie von Zumtobel von "halten" auf "verkaufen" herab. (Analyse vom 15.11.2017)