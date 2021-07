Das deutlichste Anzeichen für einen steigenden Wettbewerb im Online-Handel sei die Entstehung einer Reihe von regionalen Champions. Zwar möge Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866) auf globaler Ebene der unbestrittene Marktführer sein. Regionale Champions aber übernähmen mittlerweile zunehmend die Führung in ihren Ländern. MercadoLibre (ISIN US58733R1023/ WKN A0MYNP) in Lateinamerika und Shopee in Südostasien seien nur zwei Beispiele. In China dominiere weiterhin Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME), allerdings würden kleinere Wettbewerber wie JD.com (ISIN US47215P1066/ WKN A112ST) und Pinduoduo (ISIN US7223041028/ WKN A2JRK6) rasch aufholen.



Eine weitere wichtige Entwicklung neben dem allgemeinen Anstieg des Online-Handels und des Wettbewerbs sei die rasche Durchsetzung von Online-Käufen in Sektoren gewesen, in denen dies vor der Pandemie relativ selten gewesen sei. Das mit Abstand anschaulichste Beispiel ist für uns der Lebensmittelbereich, so die Experten von ROBECO. Während die Verbreitung des Online-Handels im Lebensmittelbereich bislang hinter anderen Einzelhandelssektoren zurückgeblieben sei, habe die Pandemie abrupt die Hindernisse zur Durchsetzung bei den Verbrauchern weltweit beseitigt.



Auch bei nicht lebensnotwendigen Artikeln wie Mode, Gesundheits- und Kosmetikprodukten sowie Sport-und Fitnessausrüstung hätten Online-Käufe stark an Popularität gewonnen. Und selbst bei Produkten für Haustiere sei es zu einem raschen Übergang in die Online-Sphäre gekommen. In diesem Bereich hätten Spezialisten für Online-Handel im letzten Jahr stark steigende Umsätze durch die wachsende Nachfrage nach Haustierprodukten und den Gewinn von Marktanteilen verbucht.



In diesem Zusammenhang sei die Rolle physischer Geschäfte angesichts der möglichen Kostenersparnisse weithin infrage gestellt worden. Allerdings ergebe sich aus den innerhalb des Einzelhandels geführten aktuellen Debatten, dass es bei physischen Geschäften eher zu einer Weiterentwicklung komme als zu ihrem Untergang.



Ungeachtet der Diskussion um die schrittweise Verdrängung traditionellen Handels durch Online-Käufe würden die Kunden nach wie vor die menschliche Interaktion und Geschäfte vor Ort schätzen. In Umfragen hätten Verbraucher rund um den Globus angegeben, dass die Bequemlichkeit des Einkaufserlebnisses für sie von entscheidender Bedeutung sei und dass Online-Käufe physische Geschäfte nicht vollständig ersetzen könnten. Tatsächlich würden Daten des Zahlungsdienstleisters Adyen darauf hindeuten, dass Unternehmen, die physischen und digitalen Handel erfolgreich hätten kombinieren können, in der Pandemie besser abgeschnitten hätten als Konkurrenten, die nur das eine oder das andere bieten würden. Von daher werde die Zukunft des Handels sehr wahrscheinlich in einer Mischung aus Online- und Offline-Käufen bestehen.



Das Aufkommen von Unternehmen wie Shopify (ISIN CA82509L1076/ WKN A14TJP) illustriere ein weiteres Phänomen: Die Verbreitung nachhaltig orientierter Online-Konsumenten, die sich für gesündere, lokal produzierte, lokal bereitgestellte und umweltfreundliche Produkte interessieren würden. Auch wenn die tatsächlichen Konsumausgaben in dieser Hinsicht nicht immer ein konsistentes Verhalten widerspiegeln würden, sei das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Hinwendung zu nachhaltigeren Konsumsmustern mittlerweile weit verbreitet.



Beispielsweise habe eine kürzlich durchgeführte Umfrage von PwC unter Konsumenten darauf hingedeutet, dass 55 Prozent der Teilnehmer bereit seien, mehr Geld für gesünderes Essen zu bezahlen und dass 50 Prozent von ihnen bereit seien, mehr für lokal produzierte Lebensmittel auszugeben und 46 Prozent Befragten hätten angegeben, dass sie für nachhaltige Verpackungen mehr Geld zahlen würden.



Interessanterweise habe die Umfrage auch eine Diskrepanz ergeben zwischen Verbrauchern, die von zu Hause aus ihr Arbeit nachgehen würden, und solchen, die in den Firmenräumen arbeiten würden. Dabei hätten Letztere mit größerer Wahrscheinlichkeit nachhaltigen Produkten die Priorität gegeben. (Ausgabe vom 15.07.2021) (16.07.2021/ac/a/m)







