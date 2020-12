Auf der anderen Seite des Atlantiks würden die US-Inflationsdaten für November am Donnerstag sowie das vorläufige Michigan-Verbrauchervertrauen für den laufenden Monat am Freitag hervorstechen. Und während China am Montag seine November-Handelsbilanz und am Mittwoch Inflations- und Produzentenpreisdaten publiziere, würden in Japan am Dienstag die finalen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal ausgerollt.



ZITATE:



"Nächste Woche wird wohl zeigen, ob es nach dem November-Feuerwerk einen Teil zwei der Jahresendrally an den Börsen gibt."



"Mögliche Zündstoffe sind die EZB-Sitzung am Donnerstag, der am selben Tag star-tende EU-Gipfel sowie weitere positive Impfstoff-News."



"Die bevorstehende Woche dürfte dem DAX Chancen bieten, sich noch vor dem Jahreswechsel in Richtung neuer Höchstmarken aufzumachen." (04.12.2020/ac/a/m)





FrankfurtMünchen (www.aktiencheck.de) - Gibt es dieses Mal eine Jahresend-Rally für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900)? Angesichts seiner +15-Prozent-Performance im November ist Teil eins dieser oft gestellten Frage bereits beantwortet, so die Experten von Merck Finck Privatbankiers."Nächste Woche wird wohl zeigen, ob es einen Teil zwei der Jahres-endrally an den Börsen gibt", sage Robert Greil. Der Chefstratege verweise auf die EZB-Sitzung und den am selben Tag startenden EU-Gipfel sowie auf weitere positive Impfstoff-News als mögliche Zündstoffe: "Die bevorstehende Woche dürfte dem DAX Chancen bieten, sich noch vor dem Jahreswechsel in Richtung neuer Höchst-marken aufzumachen."In Sachen Makrodaten stünden für Deutschland am Montag die Industrieproduktion für November und am Dienstag die ZEW-Konjunkturerwartungen sowie tags darauf die Handelsbilanz für Oktober auf der Agenda. Für den Euroraum insgesamt sei das finale Bruttoinlandsprodukt für das 3. Quartal am Dienstag neben der EZB-Sitzung am Donnerstag das Highlight.